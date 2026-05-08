Cori Gauff a fost număr 2 WTA în urmă cu doi ani și a jucat prima sa finală de turneu major în urmă cu patru ani.
Are însă numai 22 de ani și o maturizare în timp-record, în circuitul WTA. Prezentată inițial ca o potențială „moștenitoare” a Serenei Williams în tenisul feminin, americanca născută în Delray Beach, Florida, arată că are drumul propriu în „sportul alb.”
Cori Gauff, dublă campioană de Grand Slam și număr patru mondial, la 22 de ani
Deține deja două titluri de mare șlem, cucerite la New York și Paris, după finale de câte trei seturi cu Aryna Sabalenka.
Joacă tenis de la 6 ani, îmbină armonios viteza de deplasare în teren cu un serviciu monstruos, care îi trădează forța impresionantă de care este capabilă, iar, în timpul liber, la fel ca atacantul Barcelonei, Robert Lewandowski, se ocupă să filmeze videoclipuri distractive de postat pe platforma TikTok.
Recent, Cori Gauff a pozat și pentru coperta revistei Vogue, unde publicația oferă subtitlul „mingea e în terenul ei,” subliniind, deopotrivă, privilegiul și datoria pe care le are „Coco” atât pentru propria carieră, cât și pentru a reprezenta segmentul feminin, iubitor de sport.
Cori Gauff mărturisește că a fost inspirată de surorile Williams, în fragedă copilărie, iar Serena și Venus au jucat un rol important în decizia sa de a face tenis profesionist.
Este pe cale să ajungă la victoria cu numărul 300 în circuitul WTA, iar parte din mentalitatea care a ajutat-o să atingă aceste borne o reprezintă presiunea pe care o ia de pe umerii săi.
Exemplificând acest procedeu, Cori Gauff și-a adus aminte de modul în care s-a simțit în dimineața după victoria din finala Openului American 2023.
Cum reușește, concret, o sportivă americană de top să elimine din presiunea resimțită
„Am rămas în New York, iar în dimineața de după finală, m-am trezit și am aruncat o privire pe fereastră. Oamenii se mișcau, lumea continua să se învârtă și mi-am dat seama că totul continuă, fie că eu câștig sau pierd un turneu.
Uneori, când pierdeam jocuri, rămâneam axată pe gânduri cum că toată lumea se gândește la ce e mai rău, în raport cu mine, doar pentru că am pierdut. Mi-am dat seama că acele gânduri sunt mai multe ale mele decât ale altora,” a dezvăluit Cori Gauff pentru Vogue, după câștigarea Roland Garros 2025.
Unsprezece titluri WTA a câștigat Cori Gauff, până în prezent.