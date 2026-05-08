Cori Gauff a fost număr 2 WTA în urmă cu doi ani și a jucat prima sa finală de turneu major în urmă cu patru ani.

Are însă numai 22 de ani și o maturizare în timp-record, în circuitul WTA. Prezentată inițial ca o potențială „moștenitoare” a Serenei Williams în tenisul feminin, americanca născută în Delray Beach, Florida, arată că are drumul propriu în „sportul alb.”

Cori Gauff, dublă campioană de Grand Slam și număr patru mondial, la 22 de ani

Deține deja două titluri de mare șlem, cucerite la New York și Paris, după finale de câte trei seturi cu Aryna Sabalenka.

Joacă tenis de la 6 ani, îmbină armonios viteza de deplasare în teren cu un serviciu monstruos, care îi trădează forța impresionantă de care este capabilă, iar, în timpul liber, la fel ca atacantul Barcelonei, Robert Lewandowski, se ocupă să filmeze videoclipuri distractive de postat pe platforma TikTok.

Recent, Cori Gauff a pozat și pentru coperta revistei Vogue, unde publicația oferă subtitlul „mingea e în terenul ei,” subliniind, deopotrivă, privilegiul și datoria pe care le are „Coco” atât pentru propria carieră, cât și pentru a reprezenta segmentul feminin, iubitor de sport.