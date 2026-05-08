GALERIE FOTO Pare că joacă tenis de o viață, dar are doar 22 de ani. „Coco” Gauff a pozat pentru faimoasa revistă Vogue

Pare că joacă tenis de o viață, dar are doar 22 de ani. „Coco” Gauff a pozat pentru faimoasa revistă Vogue Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cori Gauff, lecție de mentalitate în sportul modern.

TAGS:
Cori GauffTenis WTAVoguerevistă
Din articol

Cori Gauff a fost număr 2 WTA în urmă cu doi ani și a jucat prima sa finală de turneu major în urmă cu patru ani.

Are însă numai 22 de ani și o maturizare în timp-record, în circuitul WTA. Prezentată inițial ca o potențială „moștenitoare” a Serenei Williams în tenisul feminin, americanca născută în Delray Beach, Florida, arată că are drumul propriu în „sportul alb.”

Cori Gauff, dublă campioană de Grand Slam și număr patru mondial, la 22 de ani

Deține deja două titluri de mare șlem, cucerite la New York și Paris, după finale de câte trei seturi cu Aryna Sabalenka.

Joacă tenis de la 6 ani, îmbină armonios viteza de deplasare în teren cu un serviciu monstruos, care îi trădează forța impresionantă de care este capabilă, iar, în timpul liber, la fel ca atacantul Barcelonei, Robert Lewandowski, se ocupă să filmeze videoclipuri distractive de postat pe platforma TikTok.

Recent, Cori Gauff a pozat și pentru coperta revistei Vogue, unde publicația oferă subtitlul „mingea e în terenul ei,” subliniind, deopotrivă, privilegiul și datoria pe care le are „Coco” atât pentru propria carieră, cât și pentru a reprezenta segmentul feminin, iubitor de sport.

Cori Gauff

  • Cori gauff brad gilbert
×
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cori Gauff mărturisește că a fost inspirată de surorile Williams, în fragedă copilărie, iar Serena și Venus au jucat un rol important în decizia sa de a face tenis profesionist.

Este pe cale să ajungă la victoria cu numărul 300 în circuitul WTA, iar parte din mentalitatea care a ajutat-o să atingă aceste borne o reprezintă presiunea pe care o ia de pe umerii săi.

Exemplificând acest procedeu, Cori Gauff și-a adus aminte de modul în care s-a simțit în dimineața după victoria din finala Openului American 2023.

Cum reușește, concret, o sportivă americană de top să elimine din presiunea resimțită

„Am rămas în New York, iar în dimineața de după finală, m-am trezit și am aruncat o privire pe fereastră. Oamenii se mișcau, lumea continua să se învârtă și mi-am dat seama că totul continuă, fie că eu câștig sau pierd un turneu.

Uneori, când pierdeam jocuri, rămâneam axată pe gânduri cum că toată lumea se gândește la ce e mai rău, în raport cu mine, doar pentru că am pierdut. Mi-am dat seama că acele gânduri sunt mai multe ale mele decât ale altora,” a dezvăluit Cori Gauff pentru Vogue, după câștigarea Roland Garros 2025.

Unsprezece titluri WTA a câștigat Cori Gauff, până în prezent.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
ULTIMELE STIRI
"Situație extrem de gravă!" Ce pedepse se pregătesc pentru Valverde și Tchouameni, după bătaia din vestiar
"Situație extrem de gravă!" Ce pedepse se pregătesc pentru Valverde și Tchouameni, după bătaia din vestiar
Chelsea - Manchester City, finala FA Cup, exclusiv pe VOYO: miză importantă pe Wembley
Chelsea - Manchester City, finala FA Cup, exclusiv pe VOYO: miză importantă pe Wembley
Radu Petrescu a fost iertat de Vassaras! La ce meci a fost delegat
Radu Petrescu a fost iertat de Vassaras! La ce meci a fost delegat
Reacția antrenorului lui Andrei Rațiu după calificarea în finala Conference League
Reacția antrenorului lui Andrei Rațiu după calificarea în finala Conference League
Fundașul Universității Craiova, invitat la negocieri! I-a fost pus contractul pe masă
Fundașul Universității Craiova, invitat la negocieri! I-a fost pus contractul pe masă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde + comunicatul oficial

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde + comunicatul oficial



Recomandarile redactiei
Radu Petrescu a fost iertat de Vassaras! La ce meci a fost delegat
Radu Petrescu a fost iertat de Vassaras! La ce meci a fost delegat
"Situație extrem de gravă!" Ce pedepse se pregătesc pentru Valverde și Tchouameni, după bătaia din vestiar
"Situație extrem de gravă!" Ce pedepse se pregătesc pentru Valverde și Tchouameni, după bătaia din vestiar
Fundașul Universității Craiova, invitat la negocieri! I-a fost pus contractul pe masă
Fundașul Universității Craiova, invitat la negocieri! I-a fost pus contractul pe masă
Reacția antrenorului lui Andrei Rațiu după calificarea în finala Conference League
Reacția antrenorului lui Andrei Rațiu după calificarea în finala Conference League
Chivu a decis! Surpriză mare pregătită la Inter pentru noul sezon
Chivu a decis! Surpriză mare pregătită la Inter pentru noul sezon
Alte subiecte de interes
Macron ar trebui să răspundă pentru asta?! America, umilită de organizatorii Roland Garros. Ce greșeală au comis
Macron ar trebui să răspundă pentru asta?! America, umilită de organizatorii Roland Garros. Ce greșeală au comis
Secret dezvăluit: care tenismen legendar a ajutat-o pe Cori Gauff să servească cu peste 200 km/h la Australian Open
Secret dezvăluit: care tenismen legendar a ajutat-o pe Cori Gauff să servească cu peste 200 km/h la Australian Open
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Număr unu în WTA, dar și în revista Vogue: Sabalenka a pozat exemplar înainte de meciul cu Kyrgios
Număr unu în WTA, dar și în revista Vogue: Sabalenka a pozat exemplar înainte de meciul cu Kyrgios
FOTO Serena Williams, pe coperta revistei Vogue alaturi de fiica sa. Ce probleme a avut la nastere
FOTO Serena Williams, pe coperta revistei Vogue alaturi de fiica sa. Ce probleme a avut la nastere
CITESTE SI
Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

stirileprotv Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

stirileprotv Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

stirileprotv Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!