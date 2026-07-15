Universitatea Craiova - ML Vitebsk, a doua manșă din turul I preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa astăzi, de la ora 20:30. 

Sorin Cârțu, mesaj surprinzător

Partida va fi redată în format LIVE FOTO & TEXT de către Sport.ro, unde se vor găsi cele mai importante faze ale meciului.

Oltenii sunt mari favoriți la calificare, după ce în tur s-au impus în deplasare cu scorul de 4-1. 

Cu toate acestea, președintele de onoare Sorin Cârțu (70 de ani) a susținut că are emoții înaintea confruntării de pe „Ion Oblemenco”. 

Cârțu: „Calificarea nu e jucată!”  

„Am emoții, de ce să nu am emoții?! Este un meci european, jucăm și pentru coeficientul UEFA. 

Calificarea nu e jucată! E un meci important pentru noi, nu ai voie să joci superficial (n.r. - în cupele europene), a declarat Sorin Cârțu, înaintea meciului. 

Echipele de start din Universitatea Craiova - ML Vitebsk

  • Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Rus, Badelj - Mora, Cicâldău, Băluță, Samuel Teles - Etim, Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Maxim, Sava - Crețu, Mekvabishvili, Screciu, Nsimba, Bancu, Tavares, Elisor, Stevanovic, Băsceanu, D. Matei
  • Antrenor: Filipe Coelho

  • ML Vitebsk (4-3-3): Pavlyuchenko - Balanovich, Volkov, Gomanov, Skibski - Gromyko, Bocharov, Mesarovic - Bosic, Kontsevoi, Cleonise
  • Rezerve: Shcherbachenya - Baranok, Ivanov, Gnaka, Nicholson, Zhuk, Maskalenchyk
  • Antrenor: Filip Sokolinski