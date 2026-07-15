Universitatea Craiova - ML Vitebsk, a doua manșă din turul I preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa astăzi, de la ora 20:30.
Sorin Cârțu, mesaj surprinzător
Partida va fi redată în format LIVE FOTO & TEXT de către Sport.ro, unde se vor găsi cele mai importante faze ale meciului.
Oltenii sunt mari favoriți la calificare, după ce în tur s-au impus în deplasare cu scorul de 4-1.
Cu toate acestea, președintele de onoare Sorin Cârțu (70 de ani) a susținut că are emoții înaintea confruntării de pe „Ion Oblemenco”.
Cârțu: „Calificarea nu e jucată!”
„Am emoții, de ce să nu am emoții?! Este un meci european, jucăm și pentru coeficientul UEFA.
Calificarea nu e jucată! E un meci important pentru noi, nu ai voie să joci superficial (n.r. - în cupele europene)”, a declarat Sorin Cârțu, înaintea meciului.
Echipele de start din Universitatea Craiova - ML Vitebsk
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Rus, Badelj - Mora, Cicâldău, Băluță, Samuel Teles - Etim, Al Hamlawi, Baiaram
- Rezerve: Maxim, Sava - Crețu, Mekvabishvili, Screciu, Nsimba, Bancu, Tavares, Elisor, Stevanovic, Băsceanu, D. Matei
- Antrenor: Filipe Coelho
- ML Vitebsk (4-3-3): Pavlyuchenko - Balanovich, Volkov, Gomanov, Skibski - Gromyko, Bocharov, Mesarovic - Bosic, Kontsevoi, Cleonise
- Rezerve: Shcherbachenya - Baranok, Ivanov, Gnaka, Nicholson, Zhuk, Maskalenchyk
- Antrenor: Filip Sokolinski