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Universitatea Craiova - ML Vitebsk, a doua manșă din turul I preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa astăzi, de la ora 20:30.

Sorin Cârțu, mesaj surprinzător

Partida va fi redată în format LIVE FOTO & TEXT de către Sport.ro, unde se vor găsi cele mai importante faze ale meciului.

Oltenii sunt mari favoriți la calificare, după ce în tur s-au impus în deplasare cu scorul de 4-1.

Cu toate acestea, președintele de onoare Sorin Cârțu (70 de ani) a susținut că are emoții înaintea confruntării de pe „Ion Oblemenco”.

Cârțu: „Calificarea nu e jucată!”

„Am emoții, de ce să nu am emoții?! Este un meci european, jucăm și pentru coeficientul UEFA.

Calificarea nu e jucată! E un meci important pentru noi, nu ai voie să joci superficial (n.r. - în cupele europene)”, a declarat Sorin Cârțu, înaintea meciului.

Echipele de start din Universitatea Craiova - ML Vitebsk