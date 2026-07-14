Gluma făcută de Filipe Coelho după ce a primit un cadou de la fanii olteni: „Știți ce a pățit cel dinaintea mea!”

Filipe Coelho a avut parte de o surpriză din partea comunității SupportersUCV înaintea returului din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Tehnicianului i-au fost dăruite un tricou, o eșarfă de meci și una de campion. Momentul a stârnit amuzamentul antrenorului portughez, care a făcut imediat o paralelă cu mandatul lui Mirel Rădoi în Bănie.

„Nu știu dacă trebuie să primesc eșarfa, cel de dinaintea mea (n.r. Mirel Rădoi), în noiembrie... știți ce a pățit”, a spus tehnicianul cu zâmbetul pe buze.

Reacția sa face trimitere la sezonul trecut, când Mirel Rădoi primea câte o eșarfă înaintea fiecărei confruntări din Conference League, acesta despărțindu-se ulterior de echipă după o partidă cu UTA (scor 1-2).