Gluma făcută de Filipe Coelho după ce a primit un cadou de la fanii olteni: „Știți ce a pățit cel dinaintea mea!”

Gluma făcută de Filipe Coelho după ce a primit un cadou de la fanii olteni: „Știți ce a pățit cel dinaintea mea!” Liga Campionilor
SPORT.RO
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Antrenorul Universității Craiova a primit o eșarfă de la suporteri înaintea meciului cu ML Vitebsk, gest care a generat o remarcă amuzantă din partea acestuia.

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Universitatea CraiovaML Vitebskfilipe coelho
Din articol

Filipe Coelho a avut parte de o surpriză din partea comunității SupportersUCV înaintea returului din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Tehnicianului i-au fost dăruite un tricou, o eșarfă de meci și una de campion. Momentul a stârnit amuzamentul antrenorului portughez, care a făcut imediat o paralelă cu mandatul lui Mirel Rădoi în Bănie.

„Nu știu dacă trebuie să primesc eșarfa, cel de dinaintea mea (n.r. Mirel Rădoi), în noiembrie... știți ce a pățit”, a spus tehnicianul cu zâmbetul pe buze.

Reacția sa face trimitere la sezonul trecut, când Mirel Rădoi primea câte o eșarfă înaintea fiecărei confruntări din Conference League, acesta despărțindu-se ulterior de echipă după o partidă cu UTA (scor 1-2).

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Returul cu ML Vitebsk din Liga Campionilor

Universitatea Craiova primește vizita campioanei Belarusului, miercuri seară de la ora 20:30, pe arena „Ion Oblemenco”. Oltenii au un avantaj confortabil, grație rezultatului din prima manșă, când s-au impus categoric cu scorul de 4-1.

Dacă va trece de ML Vitebsk, formația din Bănie o va înfrunta în turul al doilea preliminar pe învingătoarea din duelul Borac Banja Luka - Levski Sofia.

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