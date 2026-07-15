VIDEO Reacția lui Daniel Bîrligea după ce a aflat că Denis Drăguș îi poate lua locul la FCSB

Reacția lui Daniel Bîrligea după ce a aflat că Denis Drăguș îi poate lua locul la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat zilele trecute faptul că Denis Drăguș are șanse 90% să ajungă la FCSB.

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Din articol

Gigi Becali a dezvăluit că Marius Șumudică l-a anunțat că fotbalistul s-a decis și este dispus să semneze cu FCSB dacă își va rezolva situația contractuală la Trabzonspor.

Daniel Bîrligea: ”Trebuie să avem colegi care ne împing să dăm tot ce avem mai bun!”

Anterior, turcii au anunțat că bașkanii de la Trabzonspor ar lua în considerare să îi rezilieze contractul fotbalistului dacă nu se va găsi o soluție. Totuși, 24 de ore mai târziu, atacantul a fost surprins în cantonamentul turcilor

Daniel Bîrligea a reacționat la vestea potrivit căreia Denis Drăguș i-ar putea lua locul în centrul ofensivei la FCSB.

O să am cu siguranță nevoie de competitivitate, să dau mai mult, să dăm toți mai mult. Trebuie să avem colegi care ne împing să dăm tot ce avem mai bun. Pe lângă asta, avem nevoie și de alți jucători, de ce nu, chiar și de atacanți”, a spus Daniel Bîrligea.

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Presa din Turcia susține că Drăguș vrea să o convingă pe Trabzonspor să-l păstreze

Turcii susțin că Drăguș a fost foarte activ la antrenamente și că fotbalistul dorit la FCSB încearcă să îl convingă pe Fatih Tekke să îl păstreze în lot pentru următorul sezon.

Revenirea lui Denis Drăguș la echipă după încheierea perioadei sale de concediu a atras atenția.

Denis Drăguș a reluat și el antrenamentele alături de echipă după expirarea perioadei de concediu. Atitudinea sa entuziastă din timpul ședințelor de pregătire a fost remarcată de staff-ul tehnic, observându-se că jucătorul își dorește să înceapă noul sezon într-o formă cât mai bună.

Se pare că prestațiile lui Drăguș din cantonamentul de pregătire vor avea un rol important în planurile lui Fatih Tekke pentru noul sezon”, au scris jurnaliștii TakaGazete.

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