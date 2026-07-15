Gigi Becali a dezvăluit că Marius Șumudică l-a anunțat că fotbalistul s-a decis și este dispus să semneze cu FCSB dacă își va rezolva situația contractuală la Trabzonspor.

Daniel Bîrligea: ”Trebuie să avem colegi care ne împing să dăm tot ce avem mai bun!”

Anterior, turcii au anunțat că bașkanii de la Trabzonspor ar lua în considerare să îi rezilieze contractul fotbalistului dacă nu se va găsi o soluție. Totuși, 24 de ore mai târziu, atacantul a fost surprins în cantonamentul turcilor.

Daniel Bîrligea a reacționat la vestea potrivit căreia Denis Drăguș i-ar putea lua locul în centrul ofensivei la FCSB.

”O să am cu siguranță nevoie de competitivitate, să dau mai mult, să dăm toți mai mult. Trebuie să avem colegi care ne împing să dăm tot ce avem mai bun. Pe lângă asta, avem nevoie și de alți jucători, de ce nu, chiar și de atacanți”, a spus Daniel Bîrligea.