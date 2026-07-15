Juvhel Tsoumou, fostul atacant de la FCSB, a înscris primul gol la noua sa echipă! Cum a dansat alături de localnici

Juvhel Tsoumou, fostul atacant de la FCSB, a înscris primul gol la noua sa echipă! Cum a dansat alături de localnici

Juvhel Tsoumou, fostul atacant de la FCSB, a înscris primul gol la noua sa echipă! Cum a dansat alături de localnici

Juvhel Tsoumou, fostul atacant de la FCSB, a înscris primul gol la noua sa echipă! Cum a dansat alături de localnici

Juvhel Tsoumou, fostul atacant de la FCSB, a înscris primul gol la noua sa echipă! Cum a dansat alături de localnici

Destinație mai mult decât bizară pentru Juvhel Tsoumou, fostul atacant al lui FCSB!

Destinație mai mult decât bizară pentru Juvhel Tsoumou, fostul atacant al lui FCSB!

Destinație mai mult decât bizară pentru Juvhel Tsoumou, fostul atacant al lui FCSB!

Juvhel Tsoumou, OFICIAL la FCSB! Ce contract a semnat fostul varf de la Hermannstadt

CRAIOVA - FCSB 0-1: Juvhel a batut "juvetii"! Echipa lui Vintila da lovitura in Banie! Tsoumou debuteaza cu gol pentru FCSB!

Se insala Becali ca renunta si la Gnohere? Ce s-a intamplat cu atacantii FCSB din ultimii 10 ani, dupa ce au plecat

În septembrie 2019, FCSB reușea să câștige derby-ul din deplasare cu Universitatea Craiova, scor 1-0, după golul marcat de atacantul Juvhel Tsoumou.

Fotbalistul cu dublă cetățenie, germană și congoleză, abia se transferase de la FC Hermannstadt, iar patronul Gigi Becali declara atunci:

”Tsoumou cum să mi se pară? A marcat omul gol, hai noroc! Am câștigat trei puncte la Craiova datorită lui”.

Ce se întâmplă cu Juvhel Tsoumou

Atacant promițător în fotbalul german în urmă cu un deceniu și jumătate, când a prins inclusiv prima echipă la Eintracht Frankfurt în Bundesliga și la Alemannia Aachen în 2. Bundesliga, Tsoumou a ajuns în vara lui 2018 la FC Hermannstadt, unde a impresionat în primul său sezon în România.

A fost apoi o prezență meteorică atât la FCSB, cât și la Viitorul (actuala Farul Constanța). Pentru FCSB a jucat două meciuri în Liga 1 și a înscris un gol, la care se adaugă și o prezență în Cupa României.

Pentru Tsoumou au urmat, după experiența FCSB, un alt episod meteoric la Rapid (3 meciuri) și câteva destinații exotice - Liaoning Shenyang Urban din China, Wydad Casablanca din Maroc, unde însă a câștigat CAF Champions League (Liga Campionilor din Africa), Cong An Hanoi din Vietnam sau Police Tero din Thailanda.

Vârful congolez cu selecții la naționalele de juniori ale Germaniei a revenit apoi în fotbalul european, în 2025 la Hebar din Bulgaria și apoi la Marsaxlokk din Malta, echipă de care s-a despărțit la începutul anului, iar acum este liber de contract la cei 35 de ani ai săi.