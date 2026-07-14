În prima manșă a înfruntării, oltenii s-au impus cu scorul de

Filipe Coelho: ”Dacă cineva gândește în acest fel, vom pierde meciul!”

Filipe Coelho susține că Universitatea Craiova nu are garantată calificarea în turul doi preliminar Champions League, chiar dacă prima manșă cu Vitebsk s-a încheiat cu 4-1.

Antrenorul Universității Craiova crede că, dacă elevii săi vor intra relaxați pe teren și vor fi deja convinși că nu mai pot rata calificarea, atunci formația din Bănie va pierde meciul.

”Este un meci important pentru noi. Trebuie să dăm totul ca să mergem mai departe în această competiție. Evoluăm împotriva unei echipe fresh, care nu a jucat în ultima săptămână, iar noi trebuie să fim la un nivel înalt pentru a ne impune.

În fotbal, până nu se termină meciul, întotdeauna sunt semne de întrebare. Prima și cea mai mare greșeală ar fi să ne gândim că suntem deja calificați. Dacă cineva gândește în acest fel, vom pierde meciul. Am încredere în jucătorii mei, știu foarte bine cât de mult muncesc și cât de mare este dorința lor de a avansa în competiție.

Mai avem o zi la dispoziție, 24 de ore, pot apărea modificări, mai trebuie să clarificăm anumite aspecte privind refacerea băieților.

Mereu este bine când ai rezultate bune, dar suntem o echipă cu picioarele pe pământ în permanență. Pentru mine, să câștigăm la penalty-uri n-a fost deloc corect. Am analizat meciul și meritam să câștigăm în 90 de minute. În continuare mai avem lucruri de îmbunătățit.

Nu promitem că putem câștiga toate meciurile, dar vom da totul pe teren. Nu trăim din trecut, dăm ce e mai bun din noi în prezent și ne gândim la viitor. Șansele nu sunt în funcție de oponent, ci în funcție de noi.

Trebuie să pregătim echipa cât putem de bine. Toți trebuie să fie profesioniști, să fie pregătiți fie că joacă 5, 10 sau 20 de minute. Trebuie să avem grijă de fiecare jucător în parte. Tot ce putem controla sunt antrenamentele și modul în care abordăm jocurile”, a spus Filipe Coelho la conferința de presă.