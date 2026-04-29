Atletico Madrid - Arsenal, duel contând pentru turul semifinalelor Ligii Campionilor, este transmis acum în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

Legendarul Ioan Andone (66 de ani) a postat pe Instagram un videoclip în care își arată uimirea pentru atmosfera creată de către fanii lui Atletico Madrid.

Fostul fundaș central al României (55 de selecții și două goluri) a arătat, într-o filmare pe contul său de Instagram, cât de greu i-a fost să intre pe Wanda Metropolitano.

„Nu te vezi om cu persoană. Dumnezeule! Ia vedeți ce se întâmplă la venirea lui Atletico. Incredibil! Uitați ce e aici la intrarea la meci. E o întreagă nebunie! Nu te poți apropia de stadion la ce e”, a transmis în videoclip Andone.