VIDEO Ioan Andone, șocat de ce a văzut la Atletico Madrid - Arsenal: „Dumnezeule! E o întreagă nebunie!”

Ioan Andone, șocat de ce a văzut la Atletico Madrid - Arsenal: „Dumnezeule! E o întreagă nebunie!” Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un fost antrenor și un fost fotbalist legendar al României a fost șocat de ce a văzut la Atletico Madrid - Arsenal.

Atletico Madrid - Arsenal, duel contând pentru turul semifinalelor Ligii Campionilor, este transmis acum în format LIVE TEXT de către Sport.ro. 

Legendarul Ioan Andone (66 de ani) a postat pe Instagram un videoclip în care își arată uimirea pentru atmosfera creată de către fanii lui Atletico Madrid. 

Ioan Andone, șocat de ce a văzut la Atletico Madrid - Arsenal

Fostul fundaș central al României (55 de selecții și două goluri) a arătat, într-o filmare pe contul său de Instagram, cât de greu i-a fost să intre pe Wanda Metropolitano. 

„Nu te vezi om cu persoană. Dumnezeule! Ia vedeți ce se întâmplă la venirea lui Atletico. Incredibil! Uitați ce e aici la intrarea la meci. E o întreagă nebunie! Nu te poți apropia de stadion la ce e”, a transmis în videoclip Andone. 

Andone: „Credeam că nu mai reușesc să intru la meci”

„Am trăit-o și pe asta. Am nimerit fix în nebunia sosirii echipelor la stadion, de credeam că nu mai reușesc să ajung, să intru la meci”, a mai scris Andone în descrierea videoclipului. 

El a postat ulterior, pe „story”, imagini de la meci dintre suporterii lui Atletico Madrid.

Ioan Andone a câștigat de cinci ori Liga 1: de două ori ca jucător al lui Dinamo, o dată ca antrenor al „câinilor” și de două ori ca tehnician la CFR Cluj. 

Atletico Madrid - Arsenal 1-1! Semifinala Champions League, plină de faze controversate
Promovarea Stelei în Superligă e in linie dreaptă! Ministrul Apărării: ”Sunt dispuși să plătească”
Penalty controversat în Atletico - Arsenal: ”Destul de discutabil”
Cluburile din Superligă s-au revoltat la adresa FRF! Dani Coman a confirmat: „Nu se poate! Este imposibil!”
Decizia luată de Mykhailo Mudryk, după ce a primit o suspendare de patru ani
Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Antrenorul luat în calcul de Rapid pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă! E pe placul fanilor

Gigi Becali și-a dezvăluit lista de transferuri pentru FCSB

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid



Atletico Madrid - Arsenal 1-1! Semifinala Champions League, plină de faze controversate
Promovarea Stelei în Superligă e in linie dreaptă! Ministrul Apărării: ”Sunt dispuși să plătească”
Penalty controversat în Atletico - Arsenal: ”Destul de discutabil”
Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului
Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”
Ioan Andone știe ce i-a lipsit Corvinului în meciul cu Astana! Verdictul "Fălcosului"
Ioan Andone a fost la Paks, să vadă revenirea Corvinului în Europa, după 42 de ani. Ce a remarcat „Fălcosul” 
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
