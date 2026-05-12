Fotbalistul lui Arsenal a luat o decizie surprinzătoare cu mai puțin de o lună înainte de finala UEFA Champions League împotriva celor de la Paris Saint-Germain.

Mijlocașul danez Christian Norgaard și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Danemarcei, după 41 de selecții în tricoul reprezentativei.

Christian Norgaard se retrage de la națională

Fotbalistul de 32 de ani a explicat că ratarea calificării la Campionatul Mondial a cântărit enorm în alegerea sa. Norgaard spera ca turneul final să fie ultima mare competiție din cariera internațională.

Ultimul său meci pentru Danemarca a fost în martie, într-o înfrângere cu Cehia.

„Am decis să mă retrag de la echipa națională. A fost o decizie dificilă, pentru că nu există multe lucruri pe care să le iubesc mai mult decât să joc pentru Danemarca.

Am sperat că voi merge la Campionatul Mondial, dar în ultimele luni s-au întâmplat lucruri care m-au făcut să îmi reevaluez situația”, a transmis Norgaard pe Instagram.

Fotbalistul a dezvăluit că și viața personală a influențat alegerea făcută, mai ales după ce a devenit tată pentru a treia oară.

Arsenal și „calul troian” PSG

Christian Norgaard are acum șansa să încheie sezonul într-un mod spectaculos. Arsenal va disputa finala Champions League împotriva lui Paris Saint-Germain, pe 30 mai, la Budapesta.

Pentru „tunari”, ar fi primul trofeu UEFA Champions League din istorie, în timp ce PSG caută al doilea succes consecutiv în competiție.

Norgaard a avut un rol mai degrabă secundar la Arsenal în acest sezon, cu doar 61 de minute jucate în Premier League, însă în Champions League a fost folosit mai des, bifând șase apariții și 331 de minute.

Drumul către Budapesta a fost extrem de dificil pentru ambele formații. PSG a trecut dramatic de Bayern Munchen, după 6-5 la general, iar Arsenal a eliminat-o pe Atletico Madrid, cu scorul total de 2-1.

Înaintea finalei, statisticile oferă un detaliu interesant. Arsenal a pierdut doar două dintre ultimele 24 de meciuri disputate în Liga Campionilor, iar ambele înfrângeri au venit chiar împotriva lui PSG, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Parizienii s-au impus cu 1-0 la Londra și cu 2-1 pe teren propriu în semifinalele sezonului trecut, iar aceste succese reprezintă singurele victorii din istoria lui PSG împotriva tunarilor în Champions League.

Până acum, cele două cluburi s-au întâlnit de cinci ori în competiție. PSG are două victorii, Arsenal una, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

