Mijlocașul danez Christian Norgaard și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Danemarcei, după 41 de selecții în tricoul reprezentativei.

Christian Norgaard se retrage de la națională

Fotbalistul de 32 de ani a explicat că ratarea calificării la Campionatul Mondial a cântărit enorm în alegerea sa. Norgaard spera ca turneul final să fie ultima mare competiție din cariera internațională.

Ultimul său meci pentru Danemarca a fost în martie, într-o înfrângere cu Cehia.

„Am decis să mă retrag de la echipa națională. A fost o decizie dificilă, pentru că nu există multe lucruri pe care să le iubesc mai mult decât să joc pentru Danemarca.

Am sperat că voi merge la Campionatul Mondial, dar în ultimele luni s-au întâmplat lucruri care m-au făcut să îmi reevaluez situația”, a transmis Norgaard pe Instagram.

Fotbalistul a dezvăluit că și viața personală a influențat alegerea făcută, mai ales după ce a devenit tată pentru a treia oară.