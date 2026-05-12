Înfrângerea cu FC Barcelona, scor 0-2, în El Clasico, a însemnat și pierderea matematică a titlului din La Liga, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Toni Kroos: „Nu am avut niciodată atât de puțină speranță”

Retras din activitate în 2024, Toni Kroos a analizat situația fostei sale echipe în podcastul realizat împreună cu fratele său, Felix.

Fostul mijlocaș german consideră că problemele lui Real Madrid au pornit din interiorul vestiarului și spune că eșecul din El Clasico era previzibil încă dinaintea startului partidei.

„Rezultatul de pe teren a fost cauzat de situația internă proastă din echipă.

Poate că jucătorii au avut motivația să câștige El Clasico, dar asta nu a fost suficient. Înfrângerea era decisă încă dinainte să înceapă meciul.

Nu am avut niciodată atât de puțină speranță. Sincer, m-am bucurat când s-a terminat meciul”, a declarat Toni Kroos.

„Două sezoane fără trofeu sunt inacceptabile”

Legenda lui Real Madrid a avut un discurs extrem de dur și a transmis că standardele clubului nu permit astfel de sezoane.

„Două sezoane fără trofeu sunt inacceptabile. Punct. Asta este identitatea lui Real Madrid și toată lumea știe asta”, a spus fostul internațional german.

Kroos a evidențiat și diferențele dintre Barcelona și Real Madrid în acest moment, folosind faza golului doi marcat de catalani.

„La golul doi, jucătorii implicați au fost Dani Olmo și Ferran Torres. Poate nici nu ar fi titulari dacă toți ceilalți jucători ar fi disponibili. Dar numele nu contează atât de mult, pentru că Barcelona are scheme și mișcări foarte bine lucrate la antrenamente”, a explicat Kroos.

Toni Kroos s-a retras din fotbal în 2024, după Campionatul European disputat cu Germania, turneu ce a fost transmis în exclusivitate de PRO TV, PRO ARENA și VOYO.

În cariera sa, germanul a câștigat 34 de trofee, dintre care cinci Ligi ale Campionilor și patru titluri în La Liga alături de Real Madrid.