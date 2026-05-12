La 36 de ani, Sorana Cîrstea nu are doar experiență și răbdare, ci și o poftă nebună de joc, demonstrată meci după meci, în turneul WTA 1000 de la Roma. În cea mai recentă apariție, Cîrstea a depășit-o scor 6-1, 7-6 (0) pe Ostapenko, după 93 de minute de joc.
Pe zgura de la Foro Italico, sportiva din România joacă precum o făcea în urmă cu 17 ani, când ajungea în sferturile turneului de mare șlem de la Roland Garros, după un meci dramatic, cu Jelena Jankovic, încheiat 3-6, 6-0, 9-7.
- 40 de erori neforțate a comis Jelena Ostapenko în duelul cu Sorana Cîrstea.
„Putem spune că vârsta e doar un număr. Am spus-o mereu, că nu am dată de expirare pe ambiția mea și pe visurile mele.
Cred că toată lumea poate să vadă cât de mult iubesc acest sport. Am atât de multă pasiune pentru el, iar, pentru mine, să joc o semifinală aici, în Roma, e uimitor.
Sunt recunoscătoare sportului și mă bucur tare mult de acest parcurs pe care îl am în Roma, până acum.
Știam că Ostapenko e o jucătoare dificilă, că trebuie să fiu agresivă ca să o bat. Dar sunt foarte bucuroasă că am putut să mă calific. Sper să pot continua,” a declarat Sorana Cîrstea, în interviul oferit pe teren, imediat după încheierea întâlnirii cu Jelena Ostapenko, din cadrul sferturilor de finală ale competiției de o mie de puncte din capitala Italiei.
Cîrstea, set câștigat în fiecare meci direct avut până acum cu Andreeva și Gauff
Sorana Cîrstea a ajuns în a patra semifinală a carierei, în turneele WTA 1000, dar, surprinzător, este abia prima apariție într-un penultim act de turneu de acest calibru derulat pe zgură.
Sorana Cîrstea va juca împotriva jucătoarei mai bune a duelului dintre Cori Gauff (4 WTA) și Mirra Andreeva (7 WTA), pentru un loc în finala competiției de la Roma.
Partida va avea loc joi, 14 mai, de la o oră care urmează să fie stabilită de organizatori. Cîrstea nu are victorie în istoricul duelurilor cu cele două (0-3 vs. Gauff, 0-1 vs. Andreeva), dar a câștigat set în fiecare din cele patru meciuri menționate.