La 36 de ani, Sorana Cîrstea nu are doar experiență și răbdare, ci și o poftă nebună de joc, demonstrată meci după meci, în turneul WTA 1000 de la Roma. În cea mai recentă apariție, Cîrstea a depășit-o scor 6-1, 7-6 (0) pe Ostapenko, după 93 de minute de joc.

Pe zgura de la Foro Italico, sportiva din România joacă precum o făcea în urmă cu 17 ani, când ajungea în sferturile turneului de mare șlem de la Roland Garros, după un meci dramatic, cu Jelena Jankovic, încheiat 3-6, 6-0, 9-7.

40 de erori neforțate a comis Jelena Ostapenko în duelul cu Sorana Cîrstea.

„Putem spune că vârsta e doar un număr. Am spus-o mereu, că nu am dată de expirare pe ambiția mea și pe visurile mele.

Cred că toată lumea poate să vadă cât de mult iubesc acest sport. Am atât de multă pasiune pentru el, iar, pentru mine, să joc o semifinală aici, în Roma, e uimitor.