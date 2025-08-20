Surpriza serii a venit din Norvegia, acolo unde Bodo/Glimt a demolat Sturm Graz cu 5-0. Hogh (7), Bjortuft (10), Saltnes (25), Evjen (54) și Boving (autogol, 80) au transformat meciul într-o demonstrație de forță pentru campioana Norvegiei, care e cu un pas în grupele Ligii.

Seara extremelor în play-off-ul UCL

La polul opus, duelul așteptat cu sufletul la gură, Fenerbahce - Benfica, s-a încheiat fără goluri.

Meciul a fost tensionat, cu multe dueluri tari, iar portughezii au rămas în 10 oameni după eliminarea lui Florentino, în minutul 71.

Celtic - Kairat Almaty s-a terminat 0-0, kazahii reușind să plece neînvinși din Scoția după un meci cu 11 minute prelungire, în timp ce la Basel - Copenhaga am avut un meci de infarct.

Xherdan Shaqiri a deschis scorul pentru elvețieni din penalty (14), dar Gabriel Pereira a restabilit egalitatea înainte de pauză (45+3), scorul final fiind 1-1.

Elvețienii au rămas în 10 oameni în minutul 82 după eliminarea lui Adjetey, iar cinci minute mai târziu Cornelius avea să înscrie pentru oaspeți.

Totuși, după verificarea VAR, arbitrul Anthony Tailor a anulat reușita fotbalistului pe motiv de ofsaid. Scor final: 1-1.

Manșele retur se anunță incendiare, cu calificarea deschisă în trei dintre cele patru dueluri, în timp ce Bodo/Glimt are deja o misiune aproape rezolvată.

