Decăderea fotbalului românesc pare a fi fără sfârșit! În această seară, Petrolul a „reușit“ să ne demonstreze cât de rău am ajuns, aducând un fotbalist din... Andorra!

Ce-i drept, campioana acestei țări „liliputane“, de unde vine și noua achiziție a „lupilor“, era cât pe ce să scoată FCSB din turul I preliminar al Ligii Campionilor!

Atacantul spaniol, Rafael Baldres Hermann "Rafinha", care a marcat un gol pentru Inter Club d'Escaldes în dubla cu FCSB, a semnat un contract cu Petrolul, a anunţat clubul, miercuri, pe pagina sa de Facebook. Potrivit Agerpres, fotbalistul spaniol a semnat un angajament pe durata următoarelor două sezoane, cu drept de prelungire pentru încă un an.

A dat trei goluri în preliminariile europene



Atacantul în vârstă de 27 de ani vine de la campioana Andorrei, Inter Club d'Escaldes, echipă cu care a jucat, în această vară, atât în preliminariile Ligii Campionilor, cât şi în fazele eliminatorii din Conference League. "Rafinha" a înscris un gol în poarta FCSB-ului, în prima manşă de la Bucureşti (1-3) și a reușit o dublă cu Olimpija Lublijana (Slovenia), în preliminariile Conference League.

Cu junioratul făcut la Espanyol Barcelona, "Rafinha" şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în eşaloanele inferioare ale fotbalului iberic, evoluând pentru CD Teruel, AD Almudevar, CD La Almunia, AD San Juan, Utebo FC, SD Ejea, UD Barbastro şi CF Epila, înainte să se alăture, în vara lui 2024, celor de la Inter d'Escaldes. A marcat 17 goluri în cele 38 de partide disputate pe parcursul ultimului an, trecându-şi în palmares campionatul şi Cupa Andorrei.

Tot miercuri, Petrolul l-a achiziţionat pe fundaşul Robert Sălceanu (21 ani), care a semnat pentru următoarele trei sezoane. Fost internaţional U18, U19 şi U20, Sălceanu va reprezenta o soluţie în plus pentru jucătorul ce trebuie să respecte regula Under-21.

