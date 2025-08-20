Rapid a remizat, scor 2-2, în fața lui FCSB, în etapa a șasea din Superliga, într-un meci în care Koljic a reușit „dubla” la scorul de 0-2 și le-a adus un punct giuleștenilor.

Elvir Koljic: „Anul acesta avem un start mult mai bun”

Elvir Koljic a vorbit despre startul bun de sezon al Rapidului, dar și al său. Atcantul are trei goluri și o pasă decisive în trei partide jucate în actuala stagiune.

Koljic a vorbit și despre remiza cu FCSB, smulsă de „alb-vișinii” grației celor două reușite ale sale.

„Atmosfera e bună de la începutul campionatului, pentru că nu am pierdut niciun meci.

De fiecare dată, am arătat forța și puterea pe care le avem. Am reușit să egalăm împotriva campioanei, sunt fericit, atât eu, cât și băieții, că am reușit să revenim.

Cu siguranță, rezultatul arată că suntem mai puternici. Suntem și am fost un grup unic. Zic că anul acesta avem un start mult mai bun și sper să o ținem tot așa cât mai mult.

Eu cred că am arătat că suntem puternici, că suntem unici, că avem suporteri care ne susțin 90 de minute, au cântat, ne-au susținut și cred că asta e un mare plus pentru noi.

Fiecare atacant dorește să marcheze, atât eu, cât și toți băieții de aici. Cred că am început sezonul bine. Sper să nu mă opresc aici. Sper să fiu sănătos și să am un an reușit, să ajut cât mai mult echipa.

(N.r. - Ți-ai stabilit un target de goluri?) Nu, nu, nu. Cât mai multe!

Vreau cât mai multe goluri, niciodată nu știi ce se întâmplă în fotbal. Câteodată merge bine, câteodată se întoarce. Eu sper să fie anul meu, anul Rapidului, să vină un trofeu în Giulești.”, a spus Elvir Koljic pentru PRO TV.