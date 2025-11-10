VIDEO GOOOOL! Fostul căpitan al lui Dinamo, marcator în Vietnam: „Tiêu tuyệt đẹp”

GOOOOL! Fostul căpitan al lui Dinamo, marcator în Vietnam: „Tiêu tuyệt đẹp" Fotbal extern
Fostul căpitan de la Dinamo a înscris un gol superb în Vietnam.

Lucas AlvesDinamoThep Xanh Nam Dinh FC
Lucas Alves, fundașul brazilian care a purtat banderola lui Dinamo în prima parte a sezonului 2023/24, trăiește un moment excelent în Vietnam. 

Jucătorul de 33 de ani evoluează pentru Thep Xanh Nam Dinh FC, formație cu care a cucerit deja două titluri consecutive, în 2024 și 2025.

Lucas Alves, marcator în Vietnam: „Tiêu tuyệt đẹp”

Alves a reușit un gol spectaculos în meciul cu Hanoi, scor 1-1, din etapa #10. În urma unui corner, brazilianul s-a trezit cu mingea la picior, a preluat și a șutat violent, direct în vinclu. Execuția a stârnit reacții entuziaste din partea fanilor. „Mục tiêu tuyệt đẹp”, adică „gol superb”, a scris un fan al echipei în comentariile rezumatului meciului.

Fundașul nu este străin de responsabilitate. La Dinamo, deși a stat doar jumătate de sezon, a fost numit căpitan chiar din momentul debutului, de către antrenorul Ovidiu Burcă. A bifat 16 partide în tricoul alb-roșu, 15 dintre ele ca titular.

În februarie 2024, Alves a plecat în Asia, unde a devenit rapid o piesă de bază. Totuși, actualul sezon nu este la fel de strălucitor pentru Thep Xanh Nam Dinh. Echipa se află pe locul 10, cu doar 10 puncte în 10 meciuri, având golaveraj negativ (-4) și fără victorie în ultimele cinci runde (trei remize și două înfrângeri).

Dani Mocanu și fratele său au fost prinși &icirc;n Italia. Orașul &icirc;n care se ascundeau
7 stadioane moderne din România au costat 176 milioane de euro, dar sunt folosite în Liga 2 și Liga 3
„Indiferent, eu câștig” Aryna Sabalenka, obiectiv inedit, propus în „bătălia sexelor” cu Nick Kyrgios
Mădălina Florea, prima femeie din istorie care termină „Kolitza Balmatrail” în mai puțin de o oră: „Nu m-am dat bătută”
Gigi Becali, impresionat de jucătorul pe care îl făcea praf în urmă cu o lună! „Nu a pierdut nicio minge”
„Nu mi-a plăcut de el” Carlos Alcaraz „a păcălit-o” pe o jucătoare faimoasă de tenis din Rusia
Mii de fani Formula 1 au venit la mall ca să vadă mașina Ferrari de jucărie condusă de Lewis Hamilton!
Jucător de 30.000.000 pentru Cristi Chivu! Schimb senzațional între Juventus și Inter
El e „arma secretă” a lui Chivu la Inter! Italienii sunt uimiți: „Nu e nimeni ca el”
Șocul serii! Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova

Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar

Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”

Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

S-a decis! Ce antrenor vrea Mihai Rotaru la Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi



Gigi Becali, impresionat de jucătorul pe care îl făcea praf în urmă cu o lună! „Nu a pierdut nicio minge”
El e „arma secretă” a lui Chivu la Inter! Italienii sunt uimiți: „Nu e nimeni ca el”
Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar
Jucător de 30.000.000 pentru Cristi Chivu! Schimb senzațional între Juventus și Inter
Prima variantă a lui Rotaru! Antrenorul străin, gata să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi
Fostul căpitan al lui Dinamo plecat anul trecut a câștigat deja două titluri consecutive de campion și joacă în Champions League!
Ce mai face Lucas Alves, fostul căpitan al lui Dinamo. Brazilianul joacă în Champions League!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

