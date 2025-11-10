Lucas Alves, fundașul brazilian care a purtat banderola lui Dinamo în prima parte a sezonului 2023/24, trăiește un moment excelent în Vietnam.



Jucătorul de 33 de ani evoluează pentru Thep Xanh Nam Dinh FC, formație cu care a cucerit deja două titluri consecutive, în 2024 și 2025.



Lucas Alves, marcator în Vietnam: „Tiêu tuyệt đẹp”



Alves a reușit un gol spectaculos în meciul cu Hanoi, scor 1-1, din etapa #10. În urma unui corner, brazilianul s-a trezit cu mingea la picior, a preluat și a șutat violent, direct în vinclu. Execuția a stârnit reacții entuziaste din partea fanilor. „Mục tiêu tuyệt đẹp”, adică „gol superb”, a scris un fan al echipei în comentariile rezumatului meciului.

