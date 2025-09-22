Mai mult, Lucas Alves a debutat și în noua ediție din AFC Champions League Two, fiind integralist zilele trecute în 3-1 cu Ratchaburi FC din Thailanda, meci din prima etapă a fazei grupelor.

Cu echipa vietnameză, brazilianul de 33 de ani a a câștigat deja două titluri consecutive de campion, în 2024 și 2025.

Fost căpitan la Dinamo în prima parte a sezonului 2023-2024, fundașul central brazilian Lucas Alves s-a transferat anul trecut în Vietnam, la Thep Xanh Nam Dinh FC.

Meciul de debut în Vietnam al lui Lucas Alves a fost o nebunie: goluri în minutele 90+3, 90+5 și 90+7



Nam Dinh FC - Hanoi FC, meciul de debut din februarie 2024 al lui Lucas Alves, fostul căpitan brazilian al lui Dinamo, în campionatul din Vietnam, a avut un final incendiar, cu goluri și schimbări de situație succesive în prelungiri, în minutele 90+3, 90+5 și 90+7!

Nguyen Van Toan a deschis scorul pentru gazde, la care Lucas a jucat toată partida în centrul defensivei, apoi oaspeții au egalat prin Pham Xuan Manh (76).

Din minutul al treilea al prelungirilor a început thriller-ul: oaspeții au făcut 2-1 (Pham Tuan Hai, 90+3), după care gazdele au reușit o revenire senzațională.

Rafaelson a egalat (90+5), iar Van Vi Ngyuyen a înscris în minutul 90+7 golul victoriei pentru liderul din V-League care avea să și câștige titlul, Nam Dinh FC - Hanoi FC 3-2!

Lucas Alves, 16 meciuri jucate la Dinamo, în 15 dintre ele integralist



Brazilianul fusese numit căpitan al ”câinilor” de fostul antrenor Ovidiu Burcă încă de la debutul său pentru Dinamo, în vara lui 2023.

El a jucat în sezonul 2023-2024 16 meciuri la Dinamo în campionat, în 15 dintre ele fiind integralist, înainte de a pleca în februarie anul trecut la echipa din Vietnam.

