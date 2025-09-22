VIDEO Fostul căpitan al lui Dinamo plecat anul trecut a câștigat deja două titluri consecutive de campion și joacă în Champions League!

Fostul căpitan al lui Dinamo plecat anul trecut a c&acirc;știgat deja două titluri consecutive de campion și joacă &icirc;n Champions League! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Deși a jucat doar jumătate de sezon pentru ”câini”, Lucas Alves a purtat banderola de căpitan al lui Dinamo.

TAGS:
Lucas AlvesDinamoVietnamNam DinhAFC Champions League Two
Din articol

Fost căpitan la Dinamo în prima parte a sezonului 2023-2024, fundașul central brazilian Lucas Alves s-a transferat anul trecut în Vietnam, la Thep Xanh Nam Dinh FC.

Cu echipa vietnameză, brazilianul de 33 de ani a a câștigat deja două titluri consecutive de campion, în 2024 și 2025.

Mai mult, Lucas Alves a debutat și în noua ediție din AFC Champions League Two, fiind integralist zilele trecute în 3-1 cu Ratchaburi FC din Thailanda, meci din prima etapă a fazei grupelor.

Meciul de debut în Vietnam al lui Lucas Alves a fost o nebunie: goluri în minutele 90+3, 90+5 și 90+7

Nam Dinh FC - Hanoi FC, meciul de debut din februarie 2024 al lui Lucas Alves, fostul căpitan brazilian al lui Dinamo, în campionatul din Vietnam, a avut un final incendiar, cu goluri și schimbări de situație succesive în prelungiri, în minutele 90+3, 90+5 și 90+7!

Nguyen Van Toan a deschis scorul pentru gazde, la care Lucas a jucat toată partida în centrul defensivei, apoi oaspeții au egalat prin Pham Xuan Manh (76).

Din minutul al treilea al prelungirilor a început thriller-ul: oaspeții au făcut 2-1 (Pham Tuan Hai, 90+3), după care gazdele au reușit o revenire senzațională.

Rafaelson a egalat (90+5), iar Van Vi Ngyuyen a înscris în minutul 90+7 golul victoriei pentru liderul din V-League care avea să și câștige titlul, Nam Dinh FC - Hanoi FC 3-2!

Lucas Alves, 16 meciuri jucate la Dinamo, în 15 dintre ele integralist

Brazilianul fusese numit căpitan al ”câinilor” de fostul antrenor Ovidiu Burcă încă de la debutul său pentru Dinamo, în vara lui 2023.

El a jucat în sezonul 2023-2024 16 meciuri la Dinamo în campionat, în 15 dintre ele fiind integralist, înainte de a pleca în februarie anul trecut la echipa din Vietnam.

ARTICOLE PE SUBIECT
Perfecțiune &icirc;n Superligă! Fotbalistul lui Dinamo care are o precizie a paselor de aproape 100% și o explicație pentru succesul &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo;
Perfecțiune în Superligă! Fotbalistul lui Dinamo care are o precizie a paselor de aproape 100% și o explicație pentru succesul ”câinilor”
ULTIMELE STIRI
Ex-FCSB, a semnat cu CSA Steaua! Gigi Becali plătea două milioane de euro pentru el
Ex-FCSB, a semnat cu CSA Steaua! Gigi Becali plătea două milioane de euro pentru el
Beppe Marotta, doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: &bdquo;Sunt m&acirc;ndru!&rdquo;
Beppe Marotta, doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „Sunt mândru!”
Portarul lui Evian a &icirc;nscris golul victoriei din propriul careu! Reușita săptăm&acirc;nii vine din Franța
Portarul lui Evian a înscris golul victoriei din propriul careu! Reușita săptămânii vine din Franța
Peluza Nord și-a anunțat decizia &icirc;nainte de Go Ahead Eagles - FCSB: Mesajul nostru e valabil și pentru MM și patron
Peluza Nord și-a anunțat decizia înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: "Mesajul nostru e valabil și pentru MM și patron"
Italienii au dat verdictul! Nota primită de Cristi Chivu după victoria cu Sassuolo
Italienii au dat verdictul! Nota primită de Cristi Chivu după victoria cu Sassuolo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară un jucător de la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară un jucător de la echipă

Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de rom&acirc;n a aprins spiritele &icirc;n Italia

Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de român a aprins spiritele în Italia

Iosif Rotariu a numit &rdquo;cel mai &icirc;n formă jucător&rdquo; din Superligă: &rdquo;Mi-a plăcut foarte mult&rdquo;

Iosif Rotariu a numit ”cel mai în formă jucător” din Superligă: ”Mi-a plăcut foarte mult”

Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR

Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR

Andy Roddick, fără menajamente despre perechea Alcaraz - Răducanu de la US Open: Au vrut doar să flirteze!

Andy Roddick, fără menajamente despre perechea Alcaraz - Răducanu de la US Open: "Au vrut doar să flirteze!"

Cristi Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții &icirc;n fața lui Sassuolo. Nota primită de antrenorul rom&acirc;n

Cristi Chivu respiră la Inter! Victorie cu emoții în fața lui Sassuolo. Nota primită de antrenorul român

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!