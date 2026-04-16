Miercuri seară, bavarezii s-au impus cu 4-3 în returul sferturilor de la ”masa bogaților” și s-au calificat în semifinalele competiției, unde vor da peste Paris Saint-Germain.

Ce a spus Kompany despre Real Madrid după nebunia de la Munchen: ”Așa sunt mereu”

Vincent Kompany, antrenorul lui FC Bayern, a evidențiat după meci că jucătorii săi au meritat victoria și că a fost dificil să reintre în joc după golul încasat încă din primul minut.

De asemenea, Kompany a sugerat că, în ciuda eliminării, Real Madrid rămâne o echipă extrem de periculoasă

”Băieții au fost foarte puternici din punct de vedere mental, reușind să revină după momente dificile. Și fanii ne-au ajutat. Am rămas calmi și am simțit mereu că momentul nostru va veni. Băieții au meritat această victorie.

Ceea ce rămâne pentru mine este unitatea totală pe care am arătat-o. Asta luăm din acest meci. Am arătat o încredere absolută și dorința de a lupta pentru a reveni în joc.

În timpul meciului, echipa noastră a arătat mult talent și experiență pentru a gestiona astfel de situații. După ce primești gol la 35 de secunde în acest meci, trebuie să apeși butonul de reset.

Am rămas concentrați pe jocul nostru. A fost un meci foarte emoționant. Am avut multă posesie și am avut mereu sentimentul că putem marca. Dar Real Madrid rămâne Real Madrid. Au jucători foarte rapizi și sunt mereu periculoși”, a spus Vincent Kompany, potrivit Reuters.

FC Bayern - Real Madrid 4-3

Arda Guler a deschis scorul în primul minut de joc, iar Aleksandar Pavlovic a restabilit în doar cinci minute egalitatea. Ulterior, Guler a reluat superb dintr-o lovitură liberă și a dus scorul la 2-1 în minutul 29.

Harry Kane a egalat în minutul 38, în urma pasei provenite de la Upamecano, iar Kylian Mbappe a înscris pentru 3-2 în favoarea galacticilor chiar înainte de pauză, în minutul 42.

Pe final, FC Bayern a dat lovitura. Musiala i-a pasat decisiv lui Luis Diaz, care a făcut 3-3, iar Michael Olise a închis tabela de marcaj în minutul 90+4 la 4-3.