Real Madrid a început bine meciul de la Munchen și a deschis scorul după doar 40 de secunde prin Arda Guller, care a profitat de o gafă colosală a lui Neuer. La pauză, spaniolii conduceau cu 3-2, iar în partea secundă meciul părea că se îndreaptă spre prelungiri.

Florentino Perez, direct la vestiare după meciul nebun de la Munchen

Camavinga a văzut al doilea cartonaș galben în finalul partidei și a fost eliminat, după care a urmat ”asediul” la poarta echipei lui Alvaro Arbeloa. Luis Diaz a dus scorul la 3-3 cu un șut superb de la marginea careului, iar Michael Olise a închis tabel la 4-3 cu un șut cu stângul, la care Lunin nu a avut nicio șansă.

La această partidă a asistat și Florentino Perez (79 de ani), președintele lui Real Madrid, care s-a deplasat la Munchen pentru a-i susține pe jucătorii săi. După meci, acesta a coborât imediat la vestiare, scrie Marca.

Cel mai probabil, omul care decide totul la Real Madrid a vrut să țină un discurs de încurajare după meciul nebun de la Munchen și să-și arate susținerea față de jucători.

În semifinalele din UEFA Champions League, Bayern Munchen o va întâlni pe PSG în dublă manșă pentru un loc în finala de la Budapesta, în timp ce Atletico Madrid se va duela cu Arsenal pe cealaltă parte a tabloului.

Prima manșă a semifinalelor se va disputa pe 28 și 29 aprilie, în timp ce meciurile retur sunt programate pentru 5 și 6 mai. Potrivit informațiilor oficiale, toate partidele vor începe la ora 22:00.

Bayern Munchen - Real Madrid 4-3 | Echipele de start: