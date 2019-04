RECORD NEGATIV al lui Lionel Messi in UCL! Sferturile de finala nu-i priesc argentinianului din 2013 incoace

Barcelona - Manchester United se joaca marti, de la ora 22:00, pe Camp Nou!

Chiar daca este un om al recordurilor, Lionel Messi are si puncte slabe. Iar aceste minusuri sunt si ele trecute in revista imediat. Unul dintre capitolele la care argentinianul Barcei sta prost este cel al golurilor marcate in sferturile UEFA Champions League.

Lionel Messi nu a mai marcat un gol in sferturile de finala ale UEFA Champions League de sase ani. Ultimul gol marcat de starul argentinian in aceasta vaza a competitiei dateaza din aprilie 2013, impotriva celor de la PSG. In acel sezon, Barcelona a fost eliminata in semifinale, dupa 0-7 cu Bayern, fara Messi pe teren - argentinianul era accidentat.

Mai mult, de la semifinala cu Bayern din 2015, Messi nu a reusit sa inscrie niciun gol in fazele eliminatorii.

Ultimii trei ani, insa, au fost cu adevarat dezastruosi pentru starul Bercei. Lionel Messi aproape ca nu s-a vazut in fazele eliminatorii in ultimele sezoane.

Starul argentinian trebuie sa straluceasca marti pe Camp Nou si sa spulbere acest record negativ. In meciul tur, cu toate ca a fost lovit destul de rau de Smalling, Lionel Messi a reusit cateva executii impresionante.

Din 22 de goluri marcate in 31 de meciuri jucate impotriva echipelor engleze, Messi a reusit sa inscrie doua in poarta celor de la United, in finalele de la Roma si de pe Wembley, insa nu a inscris niciodata impotriva lor pe Camp Nou, acolo unde l-a intalnit prima data pe Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi trebuie sa arate o data in plus de ce este golgheterul UEFA Champions League in acest sezon.