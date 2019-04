"Daca imi aduc colegii mingea in fata portii, dau gol! Nu sunt Messi sa iau mingea de la mijlocul terenului!" Mesajul lui Hora inaintea meciului cu fosta echipa

Hora are 5 goluri in 8 partide de la venirea la FCSB.

Atacantul de 30 de ani adus in iarna de FCSB, Ioan Hora, este gata sa inscrie din nou in Liga 1. A facut-o in jumatate din partidele in care a jucat in 2019, reusind si o dubla in fata celor de la Universitatea Craiova.

"Suntem motivati pentru a aduce cele trei puncte la Bucuresti. Vom da totul pentru a castiga acest meci important. CFR a demonstrat ca este o echipa valoroasa, cu jucatori puternici. Dar noi daca vom fi bine fizic si psihic la ora partidei, atunci eu sau Gnohere vom avea mai multe oportunitati de a marca. Pentru ca daca mijlocasii si fundasii sunt bine, atunci cu siguranta noi vom avea sanse de a inscrie.



De cand am venit aici au fost multe voci, dar eu cred ca pana la urma am reusit sa le temperez. Cred ca am avut un inceput de an bun. Vom vedea la meciul asta daca voi continua pe aceeasi linie sau nu. Nu tine numai de mine, tine si de colegii mei. Daca ei imi vor aduce mingea in fata portii atunci voi avea sanse de a inscrie. Dar nu sunt Messi sa iau mingea de la mijlocul terenului, sa driblez si sa dau gol.



Nu am ce sa demonstrez celor de la CFR Cluj. Cat timp am fost acolo au fost si bune si rele. Ce a fost a fost, acum privesc doar in fata. E tricoul FCSB-ului pe care trebuie sa il apar si asta e o motivatie in plus pentru mine" a spus Ioan Hora in conferinta de presa.