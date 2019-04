Are sanse de 3 ori mai mari ca Ronaldo sa ia Balonul de Aur! Ce se intampla in cursa FANTASTICA dintre Messi si Cristiano

Pentru Messi si Cristiano Ronaldo, varsta pare sa nu conteze.

Cei doi sunt siguri de titlu in Spania si Italia cu echipele lor. Atat Juve, cat si Barcelona se pregatesc de petrecere. Trofeele nationale sunt doar o chestiune de timp. Si in Liga ambelor cluburi le merge excelent.

Potrivit unui studiu publicat de Fivethirtyeight, care are la baza mai multi indicatori statistici, Messi are insa prima sansa la Balonul de Aur in 2019. Ar fi al 5-lea din cariera pentru superstarul argentinian! Leo e de 3 ori mai bine plasat in cursa decat Cristiano Ronaldo, sustin americanii.

'Conform capacitatilor ofensive si defensive ale fiecarei echipe, precum si probabilitatilor generale', Messi e mult in fata lui Cristiano in lupta pentru Balonul de Aur, sustin cei de la Fivethirtyeight.

Numerele ambilor superfotbalisti in acest sezon sunt ametitoare. Ronaldo a marcat 25 de goluri si a dat 12 pase decisive in 37 de aparitii, in timp ce Messi a marcat de 43 de ori si a pasat pentru alte 21 in numai 41 de meciuri!