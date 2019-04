Messi e la 6 meciuri de a 6-a Gheata de Aur! O noua saptamana inceputa pe primul loc al topului in care Ronaldo e doar pe 10. Cum arata clasamentul

Leo Messi incepe o noua saptamana de pe prima pozitie a clasamentului pentru Gheata de Aur. Chiar daca nu a marcat, el isi pastreaza distanta fara de Mbappe. Din top 3, doar Quagliarella a punctat.

Leo Messi continua sa conduca clasamentul pentru Gheata de Aur. Starul argentinian al Barcelonei are 33 de goluri marcate in acest sezon din La Liga, fiind la 6 reusite distanta de Kylian Mbappe, de la PSG. Ocupantul locului 3 in acest top este veteranul Quagliarella, de la Sampdoria, care a marcat de 22 de ori.

Top 10 este completat de Lewandowski (21 goluri), Piatek (21), Zapata si Luis Suarez (cate 20 de goluri), Mbaye Diagne si Luuk de Jong (26 reusite, dar dezavanatajati de coeficientul mai slab al campionatelor din Turcia, respectiv Olanda) si Cristiano Ronaldo (19 goluri).

Clasamentul actualizat pentru Gheata de Aur