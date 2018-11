Reactia dementiala a lui Klopp dupa UMILINTA de la Belgrad! Ce a spus antrenorul lui Liverpool dupa partida

Socul etapei a 4-a din grupele UEFA Champions League a venit la Belgrad.

Liverpool a suferit o infrangere surprinzatoare la Belgrad cu Steaua Rosie, 2-0 pentru sarbi. Liverpool a avut o prestatie neasteptat de slaba, suferind cea de-a 3-a infrangere consecutiva in competitie in partidele din deplasare, neluand in calcul finala din sezonul trecut de la Kiev pierduta cu Real!

Intrebat daca poate sa puna degetul pe ce a mers gresit pentru Liverpool la Belgrad, Klopp a avut o replica amuzanta: "Am doar 10 degete!" Antrenorul lui Liverpool a pus infrangerea si pe seama ratarii uriase a lui Daniel Sturridge de la 0-0 - atacantul englez a trimis peste poarta de la marginea careului mic!

"Prima mare sansa a lui Daniel a fost foarte mare. Fiecare oportunitate precum aceasta duce jocul intr-o anumita directie. A fost o atmosfera buna pentru fotbal. Nu era imposibil sa avem o prestatie buna, sa fiu sincer. A fost doar o galagie mare. Atmosfera din punct de vedere al cantecelor, al zgomotului, nu a fost o problema, insa dupa al doilea gol mai ales au simtit ca pot obtine ceva important. Au avut o dispozitie pozitiva iar noi am fost exact invers" a mai spus Klopp.

In ciuda infrangerii de la Belgrad, Liverpool ramane pe primul loc in grupa dupa ce Napoli - PSG s-a incheiat 1-1. Insa finalista UCL din sezonul trecut va juca in urmatoarele 2 partide contra celor doua.