ACUM: Empoli 0-0 Juventus | Mainz 1-2 Bayern, Dortmund 2-2 Hertha, Liverpool 4-1 Cardiff | 21:45 Atletico - Real Sociedad

16:43

DORTMUND - HERTHA 2-2



GOL HERTHA! MIN 92 -> Kalou egaleaza din penalty in ultimul minut al partidei

GOL DORTMUND! Min 62 -> Sancho reuseste dubla si Borussia este din nou in avantaj

GOL HERTHA! Min 42 -> Kalou egaleaza inainte de pauza

GOL DORTMUND! Min 27 -> Sancho deschide scorul in confruntarea cu Hertha



Echipele de start: