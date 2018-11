STEAUA ROSIE - LIVERPOOL | Record negativ istoric pentru englezi in Champions League! Klopp le-a castigat respectul sarbilor: gestul facut de antrenorul lui Liverpool

Steaua Rosie - Liverpool va ramane un meci de referinta atat pentru sarbi, cat si pentru englezi.



Steaua Rosie a oferit surpriza serii in UEFA Champions League si a castigat pe teren propriu, scor 2-0. Este prima victorie a sarbilor in Champions League din 1992 incoace. Steaua Rosie nu a mai ajuns niciodata in grupe in actualul format al competitiei.

De partea cealalta, Liverpool a stabilit un record negativ istoric. Englezii au pierdut pentru prima data in istorie trei meciuri consecutive in deplasare in UEFA Champions League.

Jurgen Klopp le-a castigat respecul fanilor de pe Maracana. Antrenorul lui Liverpool a purtat la piept Phoenixul Sarbesc, o floare ce simbolizeaza sacrificiul luptatorilor sarbi in Primul Razboi Mondial. 1,2 milioane de sarbi au pierit in prima conflagratie mondiala.