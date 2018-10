Mohamed Salah ar putea ajunge la Real Madrid: "Nu e fericit la Liverpool" Scenariu BOMBA pentru fotbalist

Mohamed Salah ar putea fi protagonistul unei mutari-soc.

Salah "nu pare fericit" la Liverpool si s-ar putea alatura celor de la Real Madrid in ianuarie. Este parerea lui Paul Merson, legenda celor de la Arsenal.

Intr-un editorial pentru Daily Star, Merson a spus ca recordul de 50 de goluri stabilit de Salah este "fenomenal" si a adaugat ca "este doar o chestiune de timp" pana cand Realul va intra pe fir pentru transferul sau.

"Cum ar putea sa nu faca oferta? Au nevoie de un transfer mare si il vor dori in ianuarie. Se chinuie cu indarjire, iar daca Salah va dori sa plece, cei de la Liverpool nu vor avea nicio putere sa-l opreasca. Nu-mi amintesc numele ultimului jucator care a spus 'Nu' celor de la Real sau celor de la Barcelona. Este un alt nivel. Salah nu pare foarte fericit la Liverpool in acest moment si am mai vazut asta si in trecut", a scris Paul Merson.

Daca Mohamed Salah ar ajunge la Real Madrid, el s-ar alatura lui Sergio Ramos, jucatorul acuzat ca l-a accidentat in finala de Champions League din mai.