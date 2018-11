A fost jefuit in timpul meciului cu Liverpool! Fotbalistul de la PSG a ramas fara 600.000 de euro!

Un fotbalist de la PSG a avut necazuri in timpul meciului cu Liverpool din grupele UEFA Champions League.

France Info scrie ca Eric Maxim Choupo-Moting s-a trezit cu casa sparta de hoti miercuri seara, chiar in timpul meciului PSG - Liverpool din grupele UCL.

Din locuinta din Paris a jucatorului camerunez au fost furate bijuterii si genti in valoare de 600.000 de euro.

Choupo-Moting a intrat pe teren in minutul 65 in locul lui Cavani, in partida castigata de PSG cu scorul de 2-1.