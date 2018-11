PSG - LIVERPOOL | Tuchel TREMURA inaintea duelului de foc din UCL: Da piept cu CEL MAI NEGRU COSMAR! Recordul NEGATIV pe care trebuie sa-l distruga

PSG - Liverpool este meciul serii in UEFA Champions League.

Francezii sunt pe locul 3 in grupa si au nevoie de victorie pentru a nu sta la mana rezultatelor in ultima etapa.

Antrenorul celor de la PSG, Thomas Tuchel, are o mare problema in aceasta seara, pe care trebuie sa o depaseasca cu succes pentru ca Neymar si compania sa ramana in carti pentru calificarea in primavara UEFA Champions League.

Tuchel are un record negativ absolut in ceea ce priveste intalnirile cu Jurgen Klopp. Din 13 intalniri cu antrenorul lui Liverpool, Tuchel a castigat doar una.

Mai mult, antrenorul francezilor stie ca echipa lui are probleme si stie ca cei de la Liverpool sunt pregatiti sa profite de aceste slabiciuni. Pericolul cel mare vine de la Mohamed Salah.

"Suntem increzatori, dar este o provocare, pentru ca Liverpool este una dintre cele mai mari echipe din Europa. Au ajuns in finala si este mereu greu sa joci impotriva lor. Avem de facut inca pasi mari. Dam peste o echipa - atunci cand vrei sa definesti cuvantul echipa, te opresti la Liverpool. Ei joaca precum o echipa si o mare influenta o are Jurgen cu energia lui. Au ajuns la trei ani si jumatate impreuna si au construit aceasta mentalitate.

Jurgen este un antrenor incredibil. A pierdut doar un jucator cheie, pe Coutinho, si a cheltuit o gramada de bani. Face o treba foarte buna pentru a-si perfectiona masina pe care o scoate pe teren", a spus Tuchel.

Antrenorul de la PSG a explicat ca echipa lui trebuie sa se concentreze "mai mult ca niciodata" si ca cea mai mare amenintare vine din partea lui Mohamed Salah.

"Elementul cheie al jocului va fi apararea. Impotriva lui Mane, Salah si Firmino este incredibil de greu sa te aperi, dar trebuie sa o facem impreuna si trebuie sa ne concentral ca o echipa in aceasta confruntare", a explicat Tuchel.