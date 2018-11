PSG - LIVERPOOL | Neymar i-a lasat masca pe colegi: cum a putut sa apara in vestiar! "Esti un clovn!" | VIDEO

PSG - Liverpool este socul serii in UEFA Champions League. Francezii sunt pe locul 3 in grupa si au nevoie de victorie pentru a nu sta la mana rezultatelor in ultima etapa.

Tuchel a primit doua vesti bune inaintea meciului cu Liverpool. Mbappe si Neymar, accidentati la meciurile nationalelor lor, si-au revenit si pot juca impotriva echipei lui Klopp.

Neymar i-a surprins pe colegii sai cand s-a prezentat la stadion. Outfit-ul ales de brazilian i-a lasat masca pe jucatorii aflati in vestiarul PSG-ului. Thiago Silva nu s-a putut abtine: "Arati ca un clovn!"

PSG apparently relaxed ahead of tonight’s mammoth clash with Liverpool - Thiago Silva on Neymar’s outfit: “You look like a clown.” pic.twitter.com/H5lZinmpGF