Sloane Stephens a devenit campioană de Grand Slam în toamna anului 2017, când s-a impus la New York într-o finală sută la sută americană, în detrimentul adversarei Madison Keys, scor 6-3, 6-0.

Opt luni mai târziu, Stephens o conducea pe Halep cu 1-0 la seturi în finala Roland Garros, dar avea să piardă ultimul act al competiției majore din Paris, 3-6, 6-4, 6-1.

Sloane Stephens a ajuns în afara top 300 WTA, dar a trecut cu brio de calificările Roland Garros 2026

La opt ani distanță de la finala Roland Garros 2018, Simona Halep se bucură de timpul liber de care dispune fără limită superioară, la un an și trei luni de la ultima partidă oficială disputată în circuitul WTA.

Fosta sa rivală, Sloane Stephens (33 de ani) se află într-o situație diametral opusă. Americanca a ajuns pe locul 361 în clasamentul mondial, pe fondul inactivității, dar și-a luat, încă o dată, destinul în propriile mâini și a reușit să treacă de cele trei tururi preliminare ale turneului de mare șlem de la Roland Garros.

Obosită, dar împlinită, Sloane Stephens a ajuns pentru a paisprezecea oară pe tabloul principal al întrecerii majore de la Paris. În finala calificărilor, Stephens a trecut în trei seturi de spanioloaica Leyre Romero Gormaz (159 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-1, asigurându-și cea de-a 54-a calificare a carierei pe un tablou principal de turneu major.