Alexandru Hațieganu
Sloane Stephens a condus-o pe Simona Halep cu 1-0 la seturi în finala Roland Garros 2018.

Sloane Stephens a devenit campioană de Grand Slam în toamna anului 2017, când s-a impus la New York într-o finală sută la sută americană, în detrimentul adversarei Madison Keys, scor 6-3, 6-0.

Opt luni mai târziu, Stephens o conducea pe Halep cu 1-0 la seturi în finala Roland Garros, dar avea să piardă ultimul act al competiției majore din Paris, 3-6, 6-4, 6-1.

Sloane Stephens a ajuns în afara top 300 WTA, dar a trecut cu brio de calificările Roland Garros 2026

La opt ani distanță de la finala Roland Garros 2018, Simona Halep se bucură de timpul liber de care dispune fără limită superioară, la un an și trei luni de la ultima partidă oficială disputată în circuitul WTA.

Fosta sa rivală, Sloane Stephens (33 de ani) se află într-o situație diametral opusă. Americanca a ajuns pe locul 361 în clasamentul mondial, pe fondul inactivității, dar și-a luat, încă o dată, destinul în propriile mâini și a reușit să treacă de cele trei tururi preliminare ale turneului de mare șlem de la Roland Garros.

Obosită, dar împlinită, Sloane Stephens a ajuns pentru a paisprezecea oară pe tabloul principal al întrecerii majore de la Paris. În finala calificărilor, Stephens a trecut în trei seturi de spanioloaica Leyre Romero Gormaz (159 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-1, asigurându-și cea de-a 54-a calificare a carierei pe un tablou principal de turneu major.

Sloane Stephens a divorțat de Jozy Altidore, fostul atacant al lui CF Villarreal

Căsătorită în 2022 cu fostul atacant al cluburilor Sunderland și Villarreal, Jozy Altidore - om de bază în echipa Americii, pentru care a înscris 42 de goluri în 115 meciuri -, Sloane Stephens a divorțat de fostul fotbalist, în urmă cu o lună.

După al patrulea an de căsnicie, Stephens și Altidore au luat decizia de a se despărți. „Jozy și cu mine am decis să ne încheiem căsnicia. Cu pace, navigăm această tranziție cu respect mutual și vă cerem intimitate, în această perioadă complicată. Vă mulțumesc pentru înțelegere, sprijin și iubire,” a scris Sloane Stephens, fosta campioană de la New York, notează Essence.com.

Sloane Stephens a fost număr 3 WTA în vara anului 2018. Opt titluri a cucerit Stephens în circuitul de elită al tenisului feminin.

