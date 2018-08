PRELIMINARII UEFA CHAMPIONS LEAGUE | CE NEBUNIE! Si Baluta, si Razvan Marin s-au salvat cu Dinamo Kiev si Ajax in minutul 90+5!

Vezi toate meciurile zile din turul 3 preliminar al UEFA Champions League.

Razvan Marin este titular in partida STANDARD 2-2 AJAX

Standard: Ochoa - Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai - Razvan Marin, Agbo, Bastien - P'Poku Ebunge, Orlando Sa, Carcela

Ajax: Onana - Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico - Schone, Frenkie De Jong - Campos, Ziyech, Tadic - Huntelaar

Min 90+4. GOOOL STANDARD! Emond egaleaza din penalty!

Min 67. GOOOL STANDARD! Carcela reduce din diferenta!

Min 34. GOL AJAX! Inscrie si Dusan Tadic, jucatorul adus de la Southampton aceasta vara.

Min 19. GOL AJAX! Huntelaar deschide scorul

Alexandru Baluta a fost rezerva in SLAVIA 1-1 DINAMO KIEV



Slavia: Kolar - Coufal, Ngadeu-Ngadjui, Deli, Boril - Soucek, Husbauer - Stoch, Sykora, Zmrhal - Skoda

Dynamo Kiev: Boyko - Kedziora, Burda, Kadar, Moroziuk - Sydorchuk, Harmash, Buyalskyy - Verbic, Besedin, Tsygankov

FINAL!

Min 90+5. GOOOL SLAVIA!!! Husbauer egaleaza din penalty-ul obtinut de Tecl



90' | GOOOOOOOOOOAAAAAAALLL JOSEF HUŠBAUER!!!

Josef Hušbauer scores equaliser from a penalty kick after a foul on Tecl! #slaviadynamo pic.twitter.com/sE1bkbRp1P — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) August 7, 2018

Min 82. GOL DINAMO KIEV! La 2 minute dupa intrarea lui Alexandru Baluta pe teren, se marcheaza la Praga. Din pacate, Dinamo Kiev este cea care deschide scorul

Primele partide din turul 3 preliminar, partidele tur, au loc in aceasta seara iar Alexandru Baluta si Razvan Marin sunt jucatorii romani implicati (Alexandru Matel nu se afla in lotul celor de la Dinamo Zagreb la partida cu Astana). Slavia Praga are o misiune extrem de dificila in dubla cu Dinamo Kiev, in timp ce Standard da de finalista Europa League din urma cu 2 sezoane, Ajax.

Cel mai tare duel este cel dintre Benfica si Fenerbahce, un meci important si pentru fanii lui Liverpool! Motivul? Daca Benfica nu ajunge in grupele UEFA Champions League, atunci finalista editiei trecute va trece in urna a doua la tragerea la sorti!

Iata toate meciurile din aceasta seara:

Astana 0-2 Dinamo Zagreb

Qarabag 0-1 BATE Borisov

Malmo 1-1 Vidi (meci inceput la 20.15)

Slavia Praga 1-1 Dinamo Kiev

Standard Liege 2-2 Ajax Amsterdam

Steaua Rosie 1-1 Spartak Trnava

Benfica 1-0 Fenerbahce

Luni a avut loc si tragerea la sorti pentru play-off-ul competitiei

Steaua Rosie / Spartak Trnava - Salzburg / Shkendija

Qarabag/BATE Borisov - PSV Eindhoven

Young Boys - Astana / Dinamo Zagreb

Malmo/Vidi - Celtic/AEK Atena

Benfica/Fenerbahce - PAOK/Spartak Moscova

Standard Liege/Ajax - Slavia Praga/Dinamo Kiev