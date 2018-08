FOTO | Schimbare uriasa pentru UEFA Champions League: mingile de culoare alba sunt istorie! Cum vor arata in noul sezon

In noul sezon de Liga Campionilor partidele din faza grupelor se vor juca atat de la ora 20:00, cat si de la ora 22:00, dupa modelul Europa League. Legendara ora 21:45, ora de Liga Campionilor, este de acum istorie.

Noua editie de UEFA Champions League vine si cu mingi noi. Pentru faza grupelor se vor folosi mingi care vor avea fundal albastru, iar "stelutele" de Liga vor fi albe. Pentru finala, mingea va avea fundal rosu si portocaliu, cu stelutele albe.

REVEALED: The new Champions League ball to be used in the Group Stages. [@Footy_Headlines] pic.twitter.com/mdJGuY38vW