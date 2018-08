EXCLUSIV | "Bombardierul" Pascu a semnat cu Bellator! "Simt ca am ajuns in Champions League"

Romanul a semnat cu una dintre cele mai mari promotii de MMA.

Ion Pascu, poreclit "Bombardierul" pentru loviturile extrem de puternice pe care le-a aratat in cusca si in ring, a semnat cu una dintre cele mai puternice promotii de MMA din lume.

Acesta va lupta in Bellator in urmatorul an si jumatate, urmand sa dispute mai multe meciuri in celebra promotie in care lupta nume mari ca Fedor Emelianenko, Rampage Jackson, Chael Sonnen, Roy Nelson, Mirco Cro Cop, Wanderlei Silva, Lyoto Machida, Gegard Mousasi sau Rory MacDonald.

"Simt ca am ajuns in Champions League. Aici e cel mai inalt nivel din MMA si vreau sa le demonstrez tuturor cine e Bombardierul din Romania. Ma uit la divizia mea (n.r. 77 kg) si vad multe nume mari cu care abia astept sa intru in cusca", a spus Ion Pascu pentru www.sport.ro.

Pascu vine dupa doua victorii recente, una in cusca BAMMA, acolo unde l-a invins pe fostul campion al promotiei, Alex Lohore, si una in ringul de kickbox, in gala Dynamite de la Bucuresti, unde a castigat in fata unui adversar neinvins pana la acel meci.