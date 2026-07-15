Performanță pentru România la Campionatele Europene de juniori la tenis de masă

Ștefan Baiaram (23 de ani) a susținut că se gândește doar la Universitatea Craiova, în momentul în care a fost întrebat despre interesul lui Anderlecht față de serviciile sale. Baiaram transmisese, la finalul sezonului trecut, că își dorește să plece din Bănie.

Ștefan Baiaram, mesaj despre viitorul său la Universitatea Craiova

Vedeta oltenilor a subliniat, de asemenea, că dubla manșă cu Levski Sofia din turul doi preliminar al UCL va fi una solicitantă pentru echipa sa, însă s-a arătat încrezător cu privire la șansele de victorie ale Craiovei.

„Clar nu a fost deloc ușor. Puteam să înscriem mai multe goluri și eu, și colegii mei. Păcat că nu am înscris mai multe goluri. Suntem bucuroși că am câștigat și că am câștigat Supercupa României.

Sunt mândru de mine că am dat totul, nu am ce să îmi reproșez. Trebuie să lucrez mai mult la antrenamente, dar în rest nu am ce să îmi reproșez.

Nu a fost vorba de meci. A avut o ședință Mister cu noi. Ne-a spus că meciul nu va fi unul ușor.

Baiaram: „Va fi greu cu Levski Sofia”

(n.r.- despre interesul lui Anderlecht) Nu vreau să vorbesc despre transfer. Momentan sunt încă aici. Mă bucur că sunt la echipa mea de suflet și voi vedea ce se va întâmpla.

Eu, v-am zis, mi-am dorit să iau toate trofeele cu Universitatea Craiova. Sunt mândru pentru ce am realizat.

Va fi greu cu Levski Sofia, e un adversar dificil, au niște bani. Mergem cu gândul să câștigăm și returul va fi la noi acasă”, a declarat Ștefan Baiaram, la flash-interviuri.

Caseta meciului

Universitatea Craiova s-a calificat miercuri în turul secund preliminar al Ligii Campionilor, după ce a învins, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea din Belarus, ML Vitebsk, în manşa secundă a primului tur preliminar. În tur, oltenii s-au impus în Ungaria (teren neutru în contextul războiului din Ucraina) cu 4-1.