Jurnalistul ucrainean Viktor Vatsko s-a declarat amuzat de comportamentul lui Vladislav Blănuță, care, în loc să îi demonstreze lui Igor Kostyuk că merită să joace la Dinamo Kiev, a demonstrat exact contrariul.

Vladislav Blănuță, criticat dur de un jurnalist ucrainean

Jurnalistul i-a transmis fotbalistului româno-basarabean că nu merită să joace la Dinamo Kiev, mai ales că nici măcar nu a ajuns la timp în cantonamentul echipei.

Adevărul este însă că Vladislav Blănuță își dorește să plece de la Dinamo Kiev, o echipă la care nu a reușit deloc să se adapteze, mai ales după ce a intrat în dizgrația fanilor ucraineni, care i-au reproșat niște postări pro-ruse mai vechi de pe rețelele sociale.

”Îl găsesc amuzant pe Blănuță. Nu știu ce se întâmplă în interiorul lui Dinamo Kiev, poate că i s-a transmis că nu mai intră în planurile echipei, dar... Ești fotbalist, ai anumite ambiții și un anumit respect de sine.

Nu ai mai jucat fotbal de șase luni. Și nu doar pentru că nu ai fost folosit, ci pentru că nu ai reușit să faci față concurenței. Iar după aceea ajungi în cantonamentul echipei abia la două săptămâni după începerea pregătirilor!

Pentru mine, situația este cât se poate de simplă. Așa vrea el să-i demonstreze lui Kostiuk că poate concura pentru un loc în echipă? Deși, cine știe, poate că a închis de mult capitolul Dinamo Kiev”, a spus jurnalistul Viktor Vatsko, conform sport.ua.