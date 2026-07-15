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Fenerbahce se pregătește să trimită o ofertă oficială către Manchester United pentru serviciile atacantului Marcus Rashford (28 de ani).

Fenerbahce se pregătește pentru transferul lui Marcus Rashford

Vicecampioana Turciei își dorește să ajungă cât mai rapid posibil la un acord cu șefii „diavolilor roșii”, notează portalul Transfer News Live, citând publicația turcă Fanatik și cea britanică Sport Witness.

Fenerbahce va negocia direct cu Marcus Rashford, dacă Manchester United și vicecampioana Turciei vor ajunge la un acord pentru transferul internaționalului englez.

Marcus Rashford, despre viitorul său

De când a încheiat sezonul cu FC Barcelona, ​​Marcus Rashford s-a concentrat 100% pe Cupa Mondială, unde joacă alături de naționala Angliei, însă numele său nu lipsește din știrile și comentariile despre piața transferurilor.

După ce perioada sa de împrumut la Barcelona s-a încheiat și clubul nu și-a exercitat opțiunea de cumpărare de la Manchester United, viitorul său a rămas incert.

Rashford însuși a spus când se va rezolva situația, potrivit Mundo Deportivo: „Am fost foarte clar cu toți cei implicați. Am vrut ca orice transfer să fie finalizat înainte de Cupa Mondială. Dacă nu, am vrut să aștept până după turneu. Vreau să fiu pe deplin prezent la momentul respectiv”.

Printre opțiuni, pe lângă rămânerea la Manchester United, clubul cu care are contract până în 2028, se numără și câteva echipe din Premier League care ar dori să îi relanseze cariera fotbalistului în campionatul țării sale.

Barcelona nu a vrut să îl transfere definitiv

Trebuie reamintit că FC Barcelona avea opțiunea de a-l păstra definitiv pe Rashford înainte de 15 iunie, fiind necesară plata a 30 de milioane de euro, dar clubul catalan a refuzat această variantă.

Catalanii l-au adus pe coechipierul lui Rashford de la națională, Anthony Gordon, care joacă pe postul său, deși sunt profiluri diferite.