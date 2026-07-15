Harry Kane e fabulos! Ce a reușit starul Angliei în meciul cu Argentina

La momentul redactării acestui articol, Anglia - Argentina este 0-0, în semifinala Campionatului Mondial. Meciul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Harry Kane, un nou record în naționala Angliei

Atacantul lui Bayern Munchen a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Angliei la acest Campionat Mondial și a jucat toate partidele.

După ce a început meciul cu Argentina, Harry Kane a devenit jucătorul de câmp cu cele mai multe partide jucate în tricoul naționalei Angliei.

Starul Anglie a ajuns la 121 de meciuri în tricoul naționalei, cu unul mai mult decât Wayne Rooney (120), dar cu cinci în spatele portarului Peter Shilton (125).