Harry Kane e fabulos! Ce a reușit starul Angliei în meciul cu Argentina

Harry Kane e fabulos! Ce a reușit starul Angliei în meciul cu Argentina CM 2026
SPORT.RO
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Data actualizarii:

Harry Kane a intrat în istoria Angliei!

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La momentul redactării acestui articol, Anglia - Argentina este 0-0, în semifinala Campionatului Mondial. Meciul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Harry Kane, un nou record în naționala Angliei

Atacantul lui Bayern Munchen a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Angliei la acest Campionat Mondial și a jucat toate partidele.

După ce a început meciul cu Argentina, Harry Kane a devenit jucătorul de câmp cu cele mai multe partide jucate în tricoul naționalei Angliei. 

Starul Anglie a ajuns la 121 de meciuri în tricoul naționalei, cu unul mai mult decât Wayne Rooney (120), dar cu cinci în spatele portarului Peter Shilton (125).

Echipele de start din Anglia Argentina:

  • Anglia: Pickford - R. James, Stones, Guehi, Spence - Rice, E. Anderson - M. Rogers, Bellingham, Gordon - Kane

Rezerve: Burn, Chalobah, Eze, D. Henderson, Konsa, Madueke, Mainoo, O'Reilly, Rashford, Saka, Toney, Trafford, Watkins

Selecționer: Thomas Tuchel

  • Argentina: E. Martinez - Molina, L. Martinez, C. Romero, Tagliafico - Paredes, Mac Allister, E. Fernandez - Messi, Alvarez, G. Simeone

Rezerve: Almada, Barco, De Paul, N. Gonzalez, J. Lopez, L. Martinez, Medina, Montiel, Musso, Otamendi, Palacios, Paz, Rulli, Senesi

Selecționer: Lionel Scaloni

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