Ștefan Baiaram (23 de ani) a recunoscut că vrea să plece de la Universitatea Craiova, fix la finalul meciului cu „U” Cluj, care a stabilit definitiv cucerirea Superligii de către olteni, după ce s-au impus pe teren propriu cu 5-0.

Ștefan Baiaram vrea să plece de la Craiova

De șapte ani în tricoul Craiovei, echipa la care s-a format ca fotbalist profesionist, Baiaram și-a exprimat dorința ca din sezonul următor să prindă un transfer în străinătate.

„Nici nu îmi găsesc cuvintele. Visez la acest moment de când m-am apucat de fotbal. Mă bucur că am luat campionatul cu echipa mea de suflet. Mă bucur că am făcut eventul după 35 de ani.

Avem un grup extraordinar, o echipă foarte bună. Nu știu dacă de când sunt eu la Craiova am avut o echipă așa bună. Mă bucur anul acesta că am făcut niște rezultate foarte bune. Sunt mândru de toți colegii mei.

Baiaram: „Am simțit că vom câștiga titlul”

Știam că jucăm cu 35.000 de oameni în tribune. Ați văzut ce nebunie a fost la meci. Știam că dacă vom câștiga vom fi campioni după 35 de ani. Le datorăm această victorie fanilor. Nici nu știu cum să mă bucur. Visez la acest lucru de când m-am apucat de fotbal.

De cum am început meciul am simțit că vom câștiga titlul. Suntem o echipă foarte bună, meritam să luăm campionatul. Am jucat și în Europa, am pierdut nemeritat, dar mă bucur că am făcut eventul.

Mai avem o săptămână. După o să intru în vacanță, dacă domnul selecționer nu mă va chema. Sper să mă cheme. După cu siguranță îmi doresc să plec. Mai mult de atât pentru Universitatea Craiova... după șapte ani de zile, am ajuns la sfârșit!”, a declarat Ștefan Baiaram, imediat după meci.