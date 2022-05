După 3-4 la Manchester, Real a fost condusă cu 1-0 din minutul 73, după golul lui Riyad Mahrez. Contrar cursului jocului, madrilenii au dat lovitura în minutele 90 și 90+1, grație dublei semnate de Rodrygo. În prelungiri, Karim Benzema a dat lovitura finală din penalty, iar echipa lui Carlo Ancelotti s-a calificat în finală.

Carlo Ancelotti, în lacrimi după încă o bornă istorică la Real Madrid

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a fost surprins cu lacrimi în ochi la finalul partidei, fiind copleșit de o nouă revenire miraculoasă a echipei sale.

La câteva zile după campionatul câștigat în Spania, performanță prin care a devenit singurul antrenor care câștigă titlul în primele cinci ligi ale Europei, Ancelotti a mai stabilit o bornă impresionantă - e primul tehnician care ajunge de cinci ori în finala Champions League. I-a depășit pe Marcello Lippi și Sir Alex Ferguson, ambii cu câte patru.

"Nu pot să spun că suntem obișnuiți cu asta, dar deja s-a întâmplat în seara asta, s-a întâmplat cu Chelsea, dar și cu PSG. Dacă ar trebui să spun de ce, cred că este vorba de istoria acestui club care ne ajută atunci când pare că suntem pierduți.

Meciul era aproape de final și am reușit să găsim o ultimă resursă de energie. Am făcut un meci bun împotriva unei adversare puternice. Am avut un avantaj psihologic în prelungiri. Ne-a fost greu pentru că City a avut controlul meciului, dar am reușit să împingem meciul în prelungiri.

Mă bucur să fiu în finală. În Paris ne așteaptă o altă adversară uriașă. Suntem obișnuiți. Va fi un meci fantastic de fotbal", a spus Carlo Ancelotti, citat de BBC.

Real Madrid - Liverpool, finala Ligii Campionilor

În ultimul act, Real Madrid va întâlni Liverpool, formație care a trecut în semifinale de Villarreal,scor 5-2, la general.

Finala Champions League din acest sezon se va disputa la Paris, pe Stade de France, sâmbătă, 28 mai, de la ora 22:00.

Real Madrid și Liverpool s-au mai întâlnit într-o finală a Cupei Campionilor Europeni, în sezonul 1980/1981, tot la Paris, pe Parc des Princes. Englezii se impuneau atunci cu 1-0, după un gol marcat de Alan Kennedy.

O altă finală Champions League între cele două, una mai recentă, s-a disputat în stagiunea 2017/2018. Atunci, Real Madrid câștiga cu 3-1.

Cele două formații s-au duelat de opt ori în Liga Campionilor. Real Madrid s-a impus de patru ori, un meci s-a încheiat la egalitate, iar Liverpool a câștigat în trei rânduri.