Real Madrid - Manchester City 3-1 | Spaniolii reușesc minunea pe Bernabeu! Ne întoarcem în 2018! Real Madrid - Liverpool este finala Champions League! 

După 90 de minute modeste, Real Madrid dă lovitura în minutele de prelungiri, unde Rodrygo a marcat de două ori. Asaltul spaniolilor a continuat și în cele 30 de minute adiționale, când Benzema a fructificat o lovitură de la 11 metri și a obținut biletul pentru finala Champions League. Acolo, madrilenii vor reedita actul secund din 2018, când s-au impus cu 3-1 împotriva lui Liverpool, și au câștigat al 13-lea trofeu european din istorie.

Final.

Min. 105: Ocazie Manchester City! Courtois respinge centrarea deviată de Foden, iar Fernandinho nu poate să reia din câțiva metri cu jumătate de poartă goală.

Min. 95: GOL Real Madrid! Benzema însrie și îl învinge pe Ederson de la 11 metri.

Min. 93: Penalty pentru Real Madrid! Benzema este faultat în careu de către Ruben Dias.

Final. Urmează prelungiri.

Min. 90+2: GOL Real Madrid! Rodrygo face dubla în doar 2 minute. Fructifică centrarea lui Carvajal cu o lovitură de cap.



RODRYGO SCORES! ???????? 2 goals in 2 minutes! ???? pic.twitter.com/IdCLvEcbWZ

Min. 90: GOL Real Madrid! Karim Benzema îl servește pe Rodrygo în fața porții, iar brazilianul îl învinge pe Ederson.

Rodrygo goal for Real Madrid against Manchester City pic.twitter.com/uheaF7IQsV

Min. 86: Ocazie Manchester City! Joao Cancelo putea închide definitiv meciul, cu un șut de la distanță, dar Courtois are o nouă intervenție bună.

Min. 73: GOL Manchester City! Mahrez înscrie cu un șut superb la colțul scurt și o duce pe City cu un pas în finala Champions League.

MAHREZ WHAT A GOAL WHAT AN ASSIST BERNARDO!!!!! ???????????????????????? pic.twitter.com/FyCURGtD79