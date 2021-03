Nebunie in meciul lui Hategan! Bale i-a dat un cot si milioane de oameni au sarit sa-l atace! E implicat jucatorul acuzat de abuz rasist la meciul lui Ianis si Stanciu

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Tara Galilor a invins reprezentativa Cehiei in al 3-lea meci al preliminariilor, 1-0, datorita unui gol marcat de fotbalistul lui Manchester United, Daniel James, in minutul 82, in urma unei lovituri de cap dupa o centrare a lui Gareth Bale.

Superstarul lui Tottenham nu a contribuit doar la gol, ci a avut si un moment mai putin placut, cand i-a aplicat o lovitura de cot lui Ondrej Kudela, funasul Slaviei Praga, nimeni altul decat fotbalistul acuzat de rasism de cei de la Glasgow Rangers dupa partida retur din Europa League.

Atat jucatorul galez, cat si cel ceh au depasit faza, chiar daca fundasul s-a resimtit, iar agresorul a scapat nesanctionat, arbitrul considerand ca nu merita vreun cartonas.

Pentru Tara Galalilor a fost doar a doua partida din aceste preliminarii, dupa ce au fost invinsi in debut de Belgia, 2-1, iar Cehia s-a aflat la a 3-a infruntare, dupa o victorie la debut, 2-6 cu Estonia, si un egal cu favorita grupei, Belgia, 1-1.

Gareth Bale elbows Ondrej Kudela. The player who racially abused Glen Kamara during Rangers' Europa League game. Respect ???? pic.twitter.com/fgBmArn8pi — Outsiders (@Outsiders_Footy) March 30, 2021