Hategan e IAR in mijlocul unui scandal in Europa! L-a eliminat pe starul din Bundesliga dupa ce a innebunit de furie

Ovidiu Hategan a fost la centru in Tara Galilor - Cehia, partida din preliminariile Mondialului din 2022.

In minutul 48, Schick a fost eliminat dupa o faza incredibila petrecuta in careul galez. Schick l-a bruscat pe Connor Roberts, care a facut tot posibilul ca varful lui Leverkusen sa nu ajunga la o minge inalta trimisa in careu. Tras si impins de Roberts, Schick a reactionat nervos si l-a bruscat pe adversarul sau. Hategan a vazut tot. S-a dus imediat dupa fotbalistul ceh si i-a aratat cartonasul rosu.

Nici Roberts n-a scapat de galben pentru provocarea sa, dar sacrificiul a meritat. Tara Galilor a avut avantaj de un om pe teren aproape o repriza! Nici Roberts n-a terminat meciul in teren. In minutul 76 a vazut al doilea avertisment si a plecat la vestiare, dupa Schick.

Tara Galilor - Cehia s-a terminat 1-0. James a dat singurul gol al partidei in minutul 82.