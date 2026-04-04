Alisson Becker, portarul titular al „cormoranilor”, s-a accidentat și va rata ambele meciuri cu formația pariziană.

Anunțul a fost făcut de antrenorul Arne Slot, care a confirmat că brazilianul va lipsi o perioadă mai lungă.

„Nu va fi apt de joc nici pentru meciurile cu Paris Saint-Germain. Va lipsi o perioadă mai lungă. Spre finalul sezonului ne așteptăm să fie din nou în formă”, a declarat tehnicianul lui Liverpool.

Alisson va fi înlocuit de Mamardashvili

Alisson a evoluat ultima dată în victoria clară cu Galatasaray, scor 4-0, din Champions League. Trei zile mai târziu, portarul nu s-a mai aflat în lot pentru duelul cu Brighton, pierdut de Liverpool cu 1-2.

În absența brazilianului, poarta echipei va fi apărată de georgianul Giorgi Mamardashvili, care va avea o misiune dificilă în cele mai importante meciuri ale sezonului.

În vârstă de 33 de ani, Alisson este cotat la aproximativ 17 milioane de euro. În actualul sezon a bifat 34 de meciuri pentru Liverpool, a primit 36 de goluri și a reușit 13 partide fără gol încasat.

Liverpool și PSG se vor întâlni în „dubla" din sferturile UEFA Champions League pe 8 și 14 aprilie, ambele partide fiind programate de la ora 22:00.