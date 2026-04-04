„A avut loc un incident regretabil la stadion, în urma căruia 47 de persoane au fost rănite (...) şi, din păcate, s-a înregistrat un deces”, a declarat pentru presă ministrul Juan Carlos Velasco, fără a preciza ce s-a întâmplat.

Dintre răniţi, dintre care trei minori, 39 de persoane au fost spitalizate. Trei dintre acestea se află în „stare critică”, a adăugat ministrul.

Tragedie! Un deces și 47 de persoane rănite pe un stadion de fotbal

Iniţial s-a vorbit despre posibilitatea prăbuşirii tribunei stadionului Alejandro Villanueva, dar această ipoteză a fost infirmată de club şi de pompieri.

Deplângând moartea unui suporter, clubul Alianza Lima a indicat pe X că aceasta nu s-a produs din cauza „prăbuşirii zidurilor sau a defectelor structurale ale arenei sportive”.

Un responsabil al pompierilor a declarat, de asemenea, presei că „structura tribunei sudice părea să fie în stare bună” şi că nu existau „nici ziduri prăbuşite, nici elemente căzute” pe teren.

Derbiul dintre Alianza Lima şi Clubul Universitario, care se va disputa pe un alt stadion din Lima, a fost menţinut pentru sâmbătă, la ora 20:00, ora locală, a anunţat Liga de Fotbal din Peru.

news.ro