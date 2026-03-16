Giorgi Mamardashvili ar putea fi primul jucător care pleacă de pe Anfield în perioada de mercato din vară, după ce mai multe cluburi din Anglia și din Europa au cerut informații despre situația sa, informează presa din Anglia.

Ajuns la Liverpool în vara lui 2024 pentru aproximativ 30 de milioane de euro, de la Valencia, portarul de 25 de ani a fost împrumutat imediat înapoi la clubul spaniol.

Poate pleca de pe „Anfield” în vară

În vara lui 2025 s-a alăturat lotului pregătit de Arne Slot, însă rolul său a rămas unul secundar.

Titular incontestabil între buturi este în continuare Alisson Becker, căruia Liverpool i-a activat recent opțiunea de prelungire a contractului pentru încă un sezon.

Astfel, Alisson ar putea rămâne pe Anfield până în 2027, iar șansele lui Mamardashvili la postul de titular devin tot mai mici.

Georgianul a bifat doar 12 apariții pentru „cormorani” în toate competițiile, dintre care cinci în Premier League. A încasat 18 goluri și a reușit două meciuri fără gol primit.