Marc Cucurella a spus-o direct: „El e cel mai bun fundaș stânga din lume”

Marc Cucurella a spus-o direct: „El e cel mai bun fundaș stânga din lume” Ligue 1
„Lateralul” spaniol de la Chelsea își scoate pălăria în fața unui star din fotbal.

Marc Cucurella, fundașul lateral al lui Chelsea, l-a lăudat public pe Nuno Mendes după duelul direct din UEFA Champions League. 

Londonezii au avut o „dublă” de coșmar în optimile competiției, unde au fost eliminați clar de PSG, scor 2-8 la general.

După acele meciuri, internaționalul spaniol a recunoscut nivelul foarte ridicat al portughezului.

„Sunt la un nivel foarte bun, dar Nuno Mendes este cel mai bun fundaș stânga din lume”, a declarat Cucurella, citat de Fabrizio Romano.

Nuno Mendes, cifre de invidiat la doar 23 de ani

Nuno Mendes are doar 23 de ani, însă este deja un nume important în fotbalul european. Internaționalul portughez a strâns până acum 43 de selecții și un gol pentru prima reprezentativă și este cotat la aproximativ 75 de milioane de euro.

Fundașul traversează un sezon excelent la PSG. În actuala stagiune a bifat 35 de meciuri în toate competițiile, a marcat de șase ori și a oferit șapte pase decisive.

  • Hakimi (foto stânga) și Nuno Mendes

Mendes a ajuns la Paris în 2021, inițial sub formă de împrumut de la Sporting Lisabona pentru 7 milioane de euro. În 2022, campioana Franței a activat transferul definitiv și a plătit 38 de milioane de euro.

La nivel de club, PSG domină Ligue 1. Formația pariziană ocupă primul loc în clasament, cu 63 de puncte după 27 de etape.

Pentru PSG urmează o confruntare de foc în UEFA Champions League. Echipa pariziană va disputa „dubla” din sferturile competiției împotriva lui Liverpool, pe 8 și 14 aprilie, de la ora 22:00. Ambele partide vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

