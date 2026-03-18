Liverpool se mai bazează un an pe Alisson și Mamardashvili vrea să plece

Giorgi Mamardashvili a fost cumpărat de Liverpool cu 30 de milioane de euro, în august 2024, dar a fost lăsat să joace pe Mestalla încă un an. În actualul sezon, deși era considerat moștenitorul natural al lui Alisson Becker, georgianul a bifat doar 12 prezențe și 934 de minute în toate competițiile.

După ce "Cormoranii" au decis să activeze clauza de prelungire a înțelegerii cu Alisson până în 2027, Mamardashvili le-ar fi cerut impresarilor săi să-i prezinte opțiuni de transfer, la echipe unde ar putea juca titular. Pe adresa lui Liverpool ar fi sosit deja mai multe oferte de împrumut și transfer definitiv pentru Mamardashvili. Printre cluburile interesate de acesta se află Atletico Madrid, Beșiktaș, Aston Villa, Napoli, Tottenham, AC Milan sau Juventus.

Arne Slot îi mai are la dispoziție pe portarii Alisson Becker (33 de ani), Freddie Woodman (29 de ani), Harvey Davies (22 de ani), Armin Pecsi (21 de ani) și Kornel Misciur (18 ani), în timp ce Vitezslav Jaros (24 de ani) este împrumutat la Ajax Amsterdam. Pe lista de achiziții a "roș-albilor" se află goalkeeperii Mile Svilar (26 de ani / AS Roma), Konstantinos Tzolakis (23 de ani / Olympiacos) și Kit Margetson (19 ani / Swansea).

Giorgi Mamardashvili (25 de ani / 197 cm) este născut la Tbilisi și s-a format la juniorii cluburilor FC Gagra și Dinamo Tbilisi. La nivel de seniori a evoluat pentru Dinamo Tbilisi (2018-2019, 2021), FC Rustavi (2019-2020 / împrumutat), Locomotive Tbilisi (2020-2021 / împrumutat), Valencia (2021-2025) și Liverpool (2025-prezent). Cu Locomotive a eliminat-o pe CSU Craiova, în turul 1 preliminar al Europa League.

Are 35 de selecții pentru naționala de seniori a Georgiei și în palmaresul său se găsesc un loc secund în Erovnuli Liga (2018), o finală de Copa del Rey (2021-2022), Goalkeeper of the Year în Georgia (2020), Georgian Footballer of the Year (2024) și includerea în Erovnuli Liga Team of the Year (2020). Este cotat la 28 de milioane de euro. Este fiul fostului portar Davit Mamardashvili (FC WIT Georgia, Torpedo Kutaisi).

Foto - Getty Images