Simone Inzaghi a primit cartonaș roșu în ultimele secunde ale partidei de pe Camp Nou.

în ultimele secunde ale partidei de pe Camp Nou. FC Barcelona a remizat pe Camp Nou cu Inter Milano, 3-3, însă eşecul de săptămâna trecută (0-1 la Milano) face ca şansele sale de a merge mai departe să fie reduse.

Ousmane Dembele a deschis scorul pentru catalani (40), dar elevii lui Simone Inzaghi au întors rezultatul prin reuşitele lui Nicolo Barella (50) şi Lautaro Martinez (63). Robert Lewandowski (82) a restabilit egalitatea, dar Robin Gosens a marcat din nou pentru Inter (89). Tot Lewandowski a fost cel care a salvat-o pe Barcelona de la înfrângere (90+2).

Simone Inzaghi, discurs de antrenor stilat

"Trebuia să jucăm cu mult curaj și nu am renunțat niciodată să încercăm să atacăm. Am creat foarte multe ocazii în prima parte a jocului, apoi am primit golul la finalul primei reprize.

La pauză le-am spus băieților să joace în continuare la fel cum au făcut-o în prima repriză - pentru că știam că ne vom crea din nou multe ocazii", a declarat Simone Inzaghi, care pe final a primit cartonașul roșu pentru proteste repetate.

"I-am felicitat pe băieți – am făcut un meci grozav împotriva unui adversar de mare calibru. Ne-am creat multe ocazii, dar am și suferit toți, am fi putut închide grupa cu două jocuri înainte de final. Sperăm să le oferim suporterilor această satisfacție împotriva Viktoriei Plzen", a mai spus fostul atacant din Serie A.

Grupa C - Rezultate

FC Barcelona - Inter Milano 3-3

Au marcat: Ousmane Dembele 40, Robert Lewandowski 82, 90+2, respectiv Nicolo Barella 50, Lautaro Martinez 63, Robin Gosens 89.

Viktoria Plzen - Bayern Munchen 2-4

Au marcat: Adam Vlkanova 62, Jan Kliment 75, respectiv Sadio Mane 10, Thomas Muller 14, Leon Goretzka 25, 35.

Grupa C - Clasament

1 Bayern Munchen 4 4 0 0 13-2 12

2 Inter Milano 4 2 1 1 6-5 7

3 FC Barcelona 4 1 1 2 8-7 4

4 Viktoria Plzen 4 0 0 4 3-16 0