Napoli s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Ajax Amsterdam cu scorul de 4-2, miercuri seara, pe Stadionul ''Diego Maradona'', într-un meci din Grupa A.

După 6-1 la Amsterdam, săptămâna trecută, Napoli s-a impus şi pe teren propriu, prin golurile marcate de Hirving Lozano (4), Giacomo Raspadori (16), Hvicea Kvaratshelia (62 - penalty) şi Victor Osimhen (90).

Pentru ''lăncieri'' au punctat Davy Klaassen (49) şi Steven Bergwijn (83 - penalty). Napoli e lider în clasament, cu 12 puncte. Ajax se situează pe trei cu trei puncte, astfel că nu mai are şanse să o depăşească pe Napoli.

Şi FC Bruges a obţinut biletul pentru optimile de finală, după remiza de la Madrid, cu Atletico, 0-0. Campioana Belgiei, care a jucat în finalul partidei în zece oameni, după eliminarea lui Kamal Sowah (82). Portarul Simone Mignolet a avut mai multe intervenţii salvatoare în acest meci.

Bruges este lider în clasament, cu 10 puncte, urmată de Atletico – 4 puncte, Porto şi Leverkusen – câte 3 puncte (3 jocuri).

Mignolet, Club Brugge goalkeeper: "This is a dream! We fought until the end and we finally did it. But our story doesn't end here: let's see how far we can go!"#UCL pic.twitter.com/bkO4Th1jnB