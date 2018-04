"NU regret nimic, S-A TERMINAT!" Buffon nu si-a cerut scuze pentru atacul la adresa arbitrului de la Real - Juve! Ce a spus portarul italian

Buffon a vorbit din nou despre scandalul de la meciul din sferturile Ligii Campionilor.

Un show de televiziune din Italia, Le Iene, a obtinut un interviu cu Gianluigi Buffon in timp ce acesta calatorea cu trenul. El a fost intrebat despre comentariile la adresa arbitrului Michael Oliver, cel despre care Buffon a spus ca are "tomberon in loc de suflet" dupa ce a acordat penalty pentru Real Madrid in prelungirile partidei cu Juventus.

"Nu trebuie sa repar nimic pentru ca sunt om cu pasiune, sentimente, furie, gasesc un mod de a vorbi, fie ca am dreptate sau nu, uneori exagerez dar asta e. In anumite privinte, comentariile mele au fost needucate. Dar sunt sentimentele unui om care nu este ipocrit si care spune ceea ce crede.



Nu-i poti cere unei persoane care traieste pentru acest sport sa accepte, sa fie echilibrat, pentru ca pana la urma, desi au fost ganduri prea ofensive, erau ganduri ce aveau o logica. Poata ca daca as fi folosit un alt tip de limbaj, mai civilizat. Dar ceea ce ramane este mesajul pe care am vrut sa-l transmit. Chiar daca am exagerat, am spus ce am gandit. Nu era nevoie sa fluiere atunci, un arbitru cu mai multa experienta nu ar fi facut-o, nu ar fi devenit protagonistul meciului, ar fi lasat sa ajunga meciul in prelungiri si sa se decida totul pe teren.



Nu sunt ranchiunos, nu mai sunt nici nervos, s-a terminat" a spus Gianluigi Buffon.