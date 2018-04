"Gigi, sa-ti ceri scuze!" Buffon, criticat de Gazzetta dello Sport! Scrisoarea deschisa a italienilor

Gianluigi Buffon a protestat vehement la adresa arbitrului in finalul partidei cu Real Madrid din Champions League.

Invinsa cu 3-0 pe teren propriu de Real Madrid in sferturile Ligii, Juventus a revenit fantastic pe Bernabeu, iar in minutul 90 conducea cu 3-0. Cand meciul parea ca se indreapta catre prelungiri, madrilenii au primit arbitru din partea arbitrului englez Michael Oliver la o intrare imprudenta a lui Benatia la Lucas Vazquez.

Buffon s-a repezit furios la arbitru, care a fost imbrancit de jucatorii italieni. Pentru ca portarul a fost cel mai vocal, englezul l-a eliminat pe legendarul portar al lui Juventus, aflat la ultima partida din cariera in Champions League.

La finalul partidei, Buffon l-a facut praf pe arbitru si a facut o declaratie criticata acum de presa italiana. "



"Nu a fost nici 10% penalty. Stiu ce a vazut arbitrul, a fost o faza dubioasa. Si orice incident dubios in minutul 93 dupa ce am avut si un penalty clar neacordat in partida tur nu poate duce la un penalty. Echipa a dat totul dar un om nu poate distruge un vis intr-un asemenea moment dupa o revenire extraordinara la un moment dubios.

Clar nu poate avea inima, are gunoi in lc de suflet. Daca nu ai suficient caracter sa mergi pe teren pe un astfel de stadion, ar trebui sa stai in tribune cu sotia, cu copii, sa bei un suc si sa mananci chips-uri.

Ar fi trebuit sa vada ce s-a intamplat in primul meci. Este controversat, o decizie super-controversata luata de o persoana care nu ar fi trebuit sa arbitreze acest meci pentru ca nu are personalitate si sensibilitate. Nu poti ruina astfel un vis" a spus Gianluigi Buffon la finalul partidei.

In urma cu un an, Gigi Buffon era intrebat cum crede ca va fi ultimul sau meci din cariera.

"Cand sunt intrebat despre ultimul meu meci, raspund de obicei ca nu ma gandesc la asta. Poate ma voi retrage ca Zidane, poate voi lovi cu capul pe cineva", spunea Buffon in martie 2017.

Acum Gazzetta dello Sport ii trimite o scrisoare deschisa prin care ii cere sa-si ceara scuze. Italienii nu vor ca legenda lui Buffon sa fie patata de asemenea scene. "Zidane a lovit cu capul si n-a mai putut sa-si ceara scuze.", scrie Gazzetta.it.

"Un arbitru n-o sa fie niciodata un criminal sau un animal. Iti sugeram sa eviti subiecte precum "crime impotriva umanitatii", chiar daca te referai la aspecte sportive, in zile in care copiii din Siria sunt in flacari.

Giig, gandeste-te la copiii care te au drept exemplu. Tu o sa fii mereu intre cei mai iubiti si urmariti, imagineaza-ti ca saptamana viitoare un tanar jucator il va trimite in tribune pe arbitru sa manance cartofi prajiti. Ar putea spune: si Buffon a zis-o! Gigi, salveaza-ti cuvintele, sterge-le! Zidane nu a putut sa stearga capul aplicat lui Materazzi, tu poti sa dovedesti ca esti mai puternic decat el!", i-a scris jurnalistul Luigi Garlando lui Buffon in Gazzetta dello Sport.